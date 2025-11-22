Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 22 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 22 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Sáquese la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el sábado 22 de noviembre
Amor: Intente ser más realista en el amor. Trate de no exigirle a su pareja el cariño que usted no le brinda. Muéstrese más dulce y cariñoso en la relación.
Riqueza: Verifique cada una de las cuentas e intente organizar mejor todas las responsabilidades. No permita que el caos arruine las cuestiones económicas.
Bienestar: Haga lo posible por aumentar la autoestima. Si no puede solo, asista a un buen terapeuta que pueda ayudarlo a evolucionar y revalorizarse a si mismo.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Entienda que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. Avance sin miedo.
Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.
Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.
Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.
