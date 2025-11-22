Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 22 de noviembre de 2025

Sáquese la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 22 de noviembre

Amor: Intente ser más realista en el amor. Trate de no exigirle a su pareja el cariño que usted no le brinda. Muéstrese más dulce y cariñoso en la relación.

Riqueza: Verifique cada una de las cuentas e intente organizar mejor todas las responsabilidades. No permita que el caos arruine las cuestiones económicas.

Bienestar: Haga lo posible por aumentar la autoestima. Si no puede solo, asista a un buen terapeuta que pueda ayudarlo a evolucionar y revalorizarse a si mismo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Entienda que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. Avance sin miedo.

Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.

Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

