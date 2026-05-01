Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Aunque todo cambio le genere inseguridad, ya es el momento para que avance en su vida. No dude en arriesgar por más que tenga obstáculos en el camino.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 1 de mayo

Amor: Entienda que no hay que apresurar los tiempos con su alma gemela, ya que hace poco que se conocen. De apoco se va ir sembrando el amor entre ambos.

Riqueza: Incorpore un freno a los movimientos financieros que últimamente esta teniendo y trate de equilibrar su propia economía. Mida los gastos que realiza.

Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo medico. Deje de ser tan obstinado y concurra al medico clínico para ver en que estado esta su salud.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.

Amor: Será un día, donde los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará pronto.

Riqueza: Desestime los gastos superfluos por más mínimos que sean, de lo contrario, su economía se derrumbará pronto y no podrá sostenerla en el tiempo.

Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |