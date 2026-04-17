Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 17 de abril de 2026

Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 17 de abril

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

Amor: Comparta más tiempo junto a su pareja, así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, el vínculo se afianzará y la relación de pareja prosperará.

Riqueza: Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable.

Bienestar: Haga posible por sostener su energía vital, así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Evite caer en el agotamiento intelectual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |