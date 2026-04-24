Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 24 de abril de 2026

Hoy tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a las personas que lo estiman, ya que estará muy vulnerable a las críticas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 24 de abril

Amor: Intente cambiar y aprenda a ser más fiel a sus amistades. De esta forma, podrá contar con el apoyo de ellas cuando lo necesite sin solicitárselo.

Riqueza: Ya es tiempo para que dentro de su grupo de trabajo empiece a imponer sus ideas. Verá que en un corto lapso, empezará a notar los resultados positivos.

Bienestar: Si hace tiempo que nota que se contractura más de lo normal, procure escoger la natación. Le facilitará a su cuerpo descargar las tensiones y liberar su mente.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aproveche, ya que su capacidad mental será máxima y tendrá gran agudeza para comprender como manejar las situaciones difíciles que enfrentará.

Amor: Podrá vivir situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida. Seduzca a través de la caricia y escuche en silencio las palabras.

Riqueza: Suéltese y de esta forma, logrará plasmar con facilidad todas sus ideas creativas en el área laboral. Trate de explotar al máximo su imaginación.

Bienestar: Olvídese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Quiérase un poco más, no espere que alguien lo haga por usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |