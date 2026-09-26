Horóscopo de Tauro sábado 26 de septiembre: soltá tus certezas

En este sábado 26 de septiembre, el horóscopo sugiere que los taurinos atraviesan una jornada ideal para revisar ciertas actitudes que te bloquean. Según las predicciones, es momento de abandonar esa obstinación que te impide ver oportunidades claras tanto en el amor como en el dinero. En cuanto a tu bienestar, las recomendaciones astrológicas del zodiaco te invitan a volcar tu energía en actividades creativas como el teatro, que te ayudarán a reconectar con tu interior. No te desesperes si el éxito laboral parece demorarse; tu constancia dará sus frutos si lográs mantener la calma y ampliar tu visión, aprovechando este ciclo para revitalizar tu salud emocional y abrirte a nuevas experiencias.

Deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 26 de septiembre

Amor: Prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder sino lo involucran a usted y mire hacia otro lado.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.

Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.

Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |