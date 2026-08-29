Horóscopo de Tauro sábado 29 de agosto: tomá impulso y decidite

En este sábado 29 de agosto, los astros invitan a los taurinos a planificar con entusiasmo. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, se abre una ventana ideal para que tus proyectos florezcan. En el terreno del amor, dejá atrás las dudas y animate a dar ese paso que tanto deseás, mientras que en el ámbito del dinero, la clave estará en mantener la prudencia y la responsabilidad sobre tus activos. Por último, tu bienestar se verá fortalecido al volcar tu talento creativo en acciones solidarias que conecten con tu comunidad, permitiendo que tu zodiaco vibre en sintonía con tus propósitos más genuinos.

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 29 de agosto

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Bienestar: Aproveche esta jornada, para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le intereso y bríndele una mano ya sea por internet.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento.

Amor: Deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Conversé con ella, aceptando sus criticas e intente cambiar para que las cosas mejoren.

Riqueza: Sea prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente que si no lo hace podría afectar de manera negativa a su economía.

Bienestar: Deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutarlo. Se sorprenderá de los resultados.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |