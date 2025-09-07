Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 7 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 7 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
Cuando se relacione con los demás, necesitará moderar su carácter. Procure encarar la vida desde otro punto de vista, sin ser tan agresivo con la gente que lo rodea.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el domingo 7 de septiembre
Amor: Este atento, ya que se enfrentará a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si puede evitarlo, hágalo.
Riqueza: Destine algún tiempo de la tarde, para realizar las cuentas necesarias y así poner en orden su estado financiero. Si no puede saldar todo, pague lo más urgente.
Bienestar: En caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase ver con algún especialista sobre el tema y cumpla con el tratamiento completo que le indican.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Durante esta jornada se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán al máximo de su concentración. Sea paciente y piense bien antes actuar.
Amor: Utilice un diálogo sincero cuando se comunique. Será un buen momento para modificar ciertos temas que afectan su vínculo de pareja con su familia.
Riqueza: Realice cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir las deudas. Hágase una lista de los productos que necesita antes de ir a comprar.
Bienestar: Entienda que su cuerpo es la herramienta necesaria para concretar sus fines, por tal motivo debe cuidarlo. Evite castigarlo más de la cuenta.
