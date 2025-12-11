Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025

Este atento a los asuntos familiares que tiene pendiente hace días. Sepa que la Luna en su signo, le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 11 de diciembre

Amor: Comprenda que hace tiempo usted y su pareja necesitan recuperar la pasión en la relación. Intente brindarle más tiempo a la intimida en su tiempo libre.

Riqueza: Transitará una jornada, donde podrán surgir algunos impedimentos en el plano profesional. Podría sentirse superado, no se irrite y mantenga la calma.

Bienestar: Trate de analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa en esta jornada, ya que hace tiempo se esta quejando que no tiene una buena digestión.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal a su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora.

Amor: Hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales. Sepa que los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo.

Bienestar: Trate de no irritarse sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. Momento para contactarse con su mundo interno y relajarse.

