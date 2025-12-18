Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 18 de diciembre de 2025

Prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 18 de diciembre

Amor: Deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Converse con ella, aceptando sus criticas e intente cambiar para que las cosas mejoren.

Riqueza: Sea prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente que si no lo hace podría afectar de manera negativa a su economía.

Bienestar: Deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutarlo. Se sorprenderá de los resultados.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |