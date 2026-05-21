Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 21 de mayo de 2026

En ciertas situaciones, sepa que no es necesario apresurarse más de normal para lograr los resultados que anhela. Aprenda que todo lleva su tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 21 de mayo

Amor: Por más que su agenda esta completa y eso no le permita prestarle la debida atención a su pareja, bríndese aunque sea un tiempo pequeño para el amor.

Riqueza: Procure relajarse si tiene que rendir algún examen o asistir a una entrevista. En este día, cuenta con todo a su favor para triunfar en lo que quiera.

Bienestar: Debería retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. No se olvide de realizar una consulta con su traumatólogo de confianza.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará por una jornada repleta de muchas sorpresas de una persona que no esperaba. No permita que el mal humor interfiera en su éxito personal.

Amor: Empiece arreglar su vida afectiva soltando los miedos y los recuerdos negativos del pasado. Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar su postura.

Riqueza: Relájese, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Sepa que sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |