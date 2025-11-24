Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 24 de noviembre de 2025

En este día, deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera, mejorará la comunicación y aprenderá a mantener un mejor vínculo con los demás.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 24 de noviembre

Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.

Riqueza: Déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional. Ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral, debido a su talento creativo.

Bienestar: Su afán de justicia, hoy lo llevará a expresar criticas. Sepa que no serán bien recibidas por los demás y podrá terminar discutiendo con alguien que aprecia.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.

Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, deje de ver fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los curso de meditación que ha empezado. Empiece a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |