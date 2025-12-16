Horóscopo de Virgo de hoy: martes 16 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 16 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana. En esta jornada procure estar alerta, ya que usted es una persona muy impulsiva.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el martes 16 de diciembre
Amor: No se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas sin importancia. Sepa que la buena convivencia se logra con una actitud conciliadora.
Riqueza: Podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Relájese, ya que encontrará la manera para cubrir los gastos que tiene.
Bienestar: Deje de seguir posponiendo el cuidado de su salud. Aproveche en las mañana para poder hacer ejercicios al aire libre. Salga a caminar solo.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga.
Amor: Otórguese la oportunidad para un encuentro intimo durante esta noche. Prepárese, ya que le hará relevar sensaciones que nunca experimento en su vida.
Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.
Bienestar: Evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo del día. Sepa que de esta forma, no saldrá lastimado.
