LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 10 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 10 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 10 de diciembre de 2025
Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 10 de diciembre de 2025

Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal a su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 10 de diciembre

Amor: Hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales. Sepa que los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo.

Bienestar: Trate de no irritarse sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. Momento para contactarse con su mundo interno y relajarse.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.

Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Dinero y finanzas en diciembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
    1

    Dinero y finanzas en diciembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco

  2. Amor y pasión en diciembre 2025: ¿cómo afecta la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
    2

    Amor y pasión en diciembre 2025: ¿cómo afecta la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

  3. Las predicciones para la segunda semana de diciembre
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de diciembre

  4. Las predicciones para la semana del 8 al 14 de diciembre
    4

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de diciembre

Cargando banners ...