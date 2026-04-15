LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 15 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 15 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 15 de abril de 2026
Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 15 de abril de 2026

Momento donde deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. Comprenda que no son esénciales para su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 15 de abril

  • Amor: Si pretende que su relación mejore día a día, comience a valorar más a su enamorado. Trate de abandonar su comportamiento egocéntrico.
  • Riqueza: Serán días, donde se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer algún cambio. Deje de ser tan estructurado y anímese a modificar su rutina profesional.
  • Bienestar: Sea más adulto y tome conciencia del momento que estará atravesando en su vida. No siga dando vueltas sin un rumbo fijo, deténgase y piense.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Evite convertirse en su propio enemigo, deseché lo negativo que lo persigue. Aprenda a observar los aspectos positivos de su vida y construya un futuro mejor.

  • Amor: Tiempo propicio para fortalecer el vinculo que tiene con su pareja, realizando un viaje. Busquen algún destino y compren los pasajes lo antes posible.
  • Riqueza: Intente tomarse enserio su economía, debería empezar a controlar sus gastos. Pague sus deudas personales e impuestos pendientes cuanto antes.
  • Bienestar: Sepa que debería aprender a cuidarse usted solo. De esta forma, podrá enfrentar cualquier desafío y aprender de las dificultades que atravesó.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. ¿Cómo les irá a los signos en el trabajo durante abril?
    1

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante abril

  2. El color de la suerte para cada signo del Zodíaco en abril
    2

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en abril

  3. El horóscopo chino para la semana del 13 al 19 de abril
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 13 al 19 de abril

  4. Estos son los signos más simpáticos de todo el Zodíaco
    4

    Cuáles son los signos del Zodíaco más simpáticos