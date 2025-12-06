Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 6 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 6 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el sábado 6 de diciembre
Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.
Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.
Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener forma.
Amor: Anime a su pareja si encuentra deprimida a causa de la situación que esta transitando a nivel profesional. Evite obligarla para que cambie de actitud.
Riqueza: Deshágase de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico y solo le provocan dolor de cabeza. Intente invertir en proyectos rentables.
Bienestar: Deje de poner excusas, si tienes ganas de cambiar su silueta. Opte por una dieta equilibrada y tome alguna clase de gimnasia de forma virtual.
