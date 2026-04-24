Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 24 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 24 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
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En esta jornada, sepa que no soportará que nadie lo contradiga. Intente cambiar su postura, de lo contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el viernes 24 de abril
- Amor: Prepárese, ya que surgirá un recuerdo de su pasado que le oprimirá demasiado el corazón. Trate de revertir la situación cambiando de pensamiento.
- Riqueza: Entienda que no siempre surgen buenas oportunidades a nivel laboral. Pero si le ofrecen alguna, aproveche la situación en forma medida y equilibrada.
- Bienestar: Nunca se olvide que ocuparse de la salud, también es una forma de quererse más. Concurra al medico y realícese los estudios periódicos de rutina.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.
- Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo y cenar.
- Riqueza: Prepárese, que los buenos tiempos vuelven y surgirán magnificas propuestas económicas. Proyecte sus ideas y podrá destacarse dentro del área laboral.
- Bienestar: Seria bueno que resguarde su equilibrio psíquico. Intente relajarse y descanse un poco más. No permita que la rutina diaria le empañe la tarde.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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