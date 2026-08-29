Horóscopo de Virgo sábado 29 de agosto: brillá y conectá

Para los nacidos bajo el signo de Virgo, este sábado 29 de agosto se presenta como una jornada ideal para que tu inteligencia brille con luz propia, logrando ese reconocimiento laboral que tanto buscás. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es el momento justo para que dejes de lado el egoísmo en el amor y te entregues a una actitud más generosa que transformará tu vínculo de pareja. En cuanto al bienestar, la energía actual te invita a abandonar el sedentarismo y reencontrarte con el placer de la lectura como refugio. Siguiendo las predicciones de este horóscopo, verás cómo tu dinero y tu carrera profesional se consolidan gracias a la experiencia acumulada, siempre manteniendo la atención necesaria para seguir creciendo dentro del zodiaco.

Jornada importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Sepa que su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy buenos resultados.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 29 de agosto

Amor: Sepa que una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devolución de su parte. Deje de ser tan egoísta en temas del amor.

Riqueza: Gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo podrá escalar posiciones en su trabajo. Este atento.

Bienestar: En estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura será su mejor compañía. Aproveche el tiempo y recupere ese hábito que tenia abandonado hace bastante tiempo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Propóngase efectuar nuevas tareas, de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Amor: Mientras que usted se resista a comunicar sus verdaderos sentimientos, continuará quejándose de que su pareja no lo comprende. Sea más transparente.

Riqueza: No se deje llevar por los impulsos. Piense bien lo que quiere hacer con ese dinero antes de invertirlo en un proyecto donde no obtenga ganancias.

Bienestar: Aléjese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que esta buscando. Este atento con las personas que se rodea en su entorno.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |