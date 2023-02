La crisis del supremacismo moral

escuchar

Entre las crisis que se suceden como las vueltas de una espiral sobre su eje, hay una que refleja un especial desequilibrio. Expuesto y desgastado, se resquebraja el supremacismo moral que el kirchnerismo impuso al resto de la sociedad al mimetizarse con las víctimas de la dictadura.

Fue un fen√≥meno construido por unos pocos, pero aceptado en silencio por muchos desde hace 20 a√Īos.

"Estela de Carlotto apuntó una advertencia que rompió los niveles de desconcierto"

El martes pasado, unas pocas palabras evocaron el negocio que manchó la lucha por el esclarecimiento de los crímenes contra los derechos humanos.

En un universo de frases sorprendentes que marcan el d√≠a a d√≠a de la pol√≠tica, Estela de Carlotto apunt√≥ una advertencia que rompi√≥ los niveles de desconcierto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hizo p√ļblico su rechazo de que el acto recordatorio del √ļltimo golpe de Estado, el pr√≥ximo 24 de marzo, sea utilizado como trampol√≠n de la campa√Īa en favor de la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

‚ÄúNo podemos mezclar las cosas con un tema netamente pol√≠tico actual‚ÄĚ, dijo Carlotto. Se refer√≠a a la falsa proscripci√≥n de la vicepresidenta que el kirchnerismo se empe√Īa en denunciar, como parte de la construcci√≥n de una nueva √©pica que termine con otra candidatura.

"Los Kirchner construyeron su propia epopeya sobre una historia personal inventada"

En la misma declaración, Carlotto hizo una salvedad acorde con la incondicionalidad hacia el kirchnerismo que caracteriza la actuación de su organización. Dijo que en el tradicional documento del 24 de marzo seguramente se incluirían referencias a la situación judicial de la vicepresidenta. Nada nuevo ni sorprendente. Son tan invariables los elogios a sus benefactores como contundentes los ataques a los adversarios del kirchnerismo.

Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, junto a Cristina Kirchner, en 2015 JUAN MABROMATA - AFP

El uso partidario del 24 de marzo seguirá siendo invariable más allá de la formal aclaración de La Cámpora de que esta vez no será para defender a Cristina de sus problemas judiciales.

Allá lejos, en 2001, hubo una oferta de cooptación similar por parte del efímero Adolfo Rodríguez Saá. Este no pudo, por falta de tiempo, poner en práctica su acuerdo con las Madres y Abuelas; de lo contrario, tal vez hoy estaríamos en presencia de otro adalid de la defensa de los derechos humanos. En cambio, en 2003 fueron los Kirchner quienes, al consumar sus promesas de generosos subsidios y miles de puestos de trabajo, obtuvieron el certificado moral de un flamante pasado de lucha que nunca habían tenido en Santa Cruz, ni en el llano ni como gobernantes.

Al precio de ignorar que durante la restauraci√≥n democr√°tica el presidente Ra√ļl Alfons√≠n enfrent√≥ al partido militar cuando este todav√≠a ten√≠a poder y habilit√≥ el juzgamiento de los comandantes, los Kirchner construyeron su propia epopeya sobre una historia personal inventada, al derogar las ya perimidas leyes de obediencia debida y punto final, dictadas por el Congreso tras los alzamientos carapintadas, y al eliminar el indulto otorgado por Carlos Menem. Eso permiti√≥ el enjuiciamiento y la condena a los responsables de la represi√≥n, ya sin los riesgos de reacciones carapintadas que sufrieron los presidentes Alfons√≠n y Carlos Menem.

El canje fue muy provechoso tanto para los nuevos jefes del peronismo como para los dirigentes de las asociaciones de Madres y Abuelas y sus familias y allegados, que obtuvieron millonarios beneficios a cambio de la incondicionalidad requerida por el kirchnerismo.

El matrimonio y sus seguidores adquirieron por la bendici√≥n de estas agrupaciones un estatus que todav√≠a les permite seguir subidos a un banquito imaginario desde el que hacen notar al resto de sus conciudadanos que pertenecen a un grupo especial de argentinos y que tienen, por lo tanto, derechos especiales. Estos son, nada menos, el de imponer un discurso √ļnico sobre los acontecimientos del pasado y el de clasificar a las personas en buenos o malos, seg√ļn adhieran o no a esos planteos maniqueos.

Reflexiones y autocríticas desde la propia izquierda que cuestionaron las atrocidades cometidas por los grupos guerrilleros fueron canceladas y sus autores, desacreditados.

El infierno les es asignado a quienes cuestionan la violencia de los setenta, a los que refutan la legitimidad de la lucha armada y a los que objetan la falta de juicio y castigo a quienes pusieron bombas, mataron o secuestraron.

Desde esa perspectiva, el resto de los mortales, aquellos que no tuvieron la desgracia de sufrir la represi√≥n, pertenecen a una especie de plebe que debe repetir el discurso √ļnico y cancelatorio bajo la expl√≠cita amenaza de ser considerado un c√≥mplice de la represi√≥n o un represor propiamente dicho.

Emblemáticas madres de desaparecidos y relevantes familiares de asesinados han sido excomulgados del reino con la misma virulencia con la que fue cancelado el fiscal Julio César Strassera, el hombre que acusó a los comandantes en el juicio de 1985.

Y así fue como el reclamo de un derecho universal se convirtió en un recurso partidario, y los opositores al kirchnerismo se convirtieron de inmediato en sinónimos de Videla y Massera.

Dos efectos son visibles y aceptados con naturalidad: Por una parte, la defensa de los derechos humanos en tiempo real, de quienes sufren hoy, est√° sumergida por la monotem√°tica agenda de los hechos registrados hace m√°s de 40 a√Īos. Lo segundo es que la ayuda est√° siempre condicionada a un requisito de incondicionalidad.

As√≠, para el kirchnerismo, hay pueblos originarios ‚Äúbuenos‚ÄĚ como los autopercibidos mapuches; y pueblos originarios ‚Äúmalos‚ÄĚ, tal el caso de los que habitan en Formosa.

En nombre de causas revolucionarias habitualmente emparentadas con la izquierda, el kirchnerismo us√≥ y usa los derechos humanos para naturalizar pr√°cticas propias de las monarqu√≠as totalitarias, seg√ļn las cuales la relevancia de cada persona est√° determinada por ser hijo de un rey o un noble importante.

Si en los setenta las organizaciones de superficie de los grupos terroristas ense√Īaban a sus militantes a glorificar a los combatientes, en el siglo XXI, varias generaciones despu√©s y con cada vez menos sobrevivientes de aquellos tr√°gicos d√≠as, tiene un valor especial para escalar en la nomenclatura kirchnerista tener alg√ļn apellido famoso en esos a√Īos. El tiempo desmigaja ese encumbramiento hereditario a medida que cada uno debe valerse por s√≠ mismo y no por los padecimientos o logros de los ancestros.

Por supuesto, quienes han osado no sumarse a las filas del oficialismo no gozan de los beneficios del supremacismo moral y, por lo tanto, han sido desconocidos como víctimas. Ya no importa haber sido esto o aquello en el pasado; vale más la incondicionalidad con la que se adhiera hoy al kirchnerismo.

Nada ser√≠a tan grave si las consecuencias de este supremacismo moral no estuvieran dando lugar como reacci√≥n al negacionismo de la tragedia o, peor, a la reivindicaci√≥n de las violaciones de los derechos humanos. Se trata de un peligroso juego de extremos que impide conocer qu√© pas√≥ en aquellos a√Īos, para incorporarlo a la historia y no volver a repetirlos. Nunca m√°s.

