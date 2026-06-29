Sergio Berni criticó el armado de Axel Kicillof y condicionó el apoyo de un sector del peronismo

El senador bonaerense Sergio Berni (Fuerza Patria) criticó el armado político del gobernador Axel Kicillof, denominado Movimiento Derecho al Futuro, y le reclamó al mandatario provincial que “retome la senda del peronismo” porque, de lo contrario, no lo acompañarán y buscarán “otro candidato” a presidente en las elecciones del año que viene. En la mirada del exministro de Seguridad provincial, alineado con Cristina Kirchner, Kicillof conformó un espacio político de “izquierda progresista albertista”.

“No me conmueve nada de lo que hay dando vueltas. Teníamos mucha expectativa y mucha esperanza en Axel, pero Axel decidió tomar otro camino, armar un frente de izquierda progresista albertista. Eso ya fracasó. Ojalá que retome la senda del peronismo y lo podamos acompañar; si no, buscaremos otro candidato”, afirmó Berni, en declaraciones a la radio digital Futurock.

“Ese espacio denominado Movimiento Derecho al Futuro, está conducido por un sector de izquierda, que son los compañeros que vienen transitando la gestión con Axel Kicillof desde la facultad. Gran parte de sus ministros provienen del Frente Grande, un centro progresista de izquierda, y [está] todo el albertismo residual, los exministros de Alberto [Fernández] que pedían a gritos su reelección. Ese espacio del MDF intentó armar un peronismo sin Cristina y no le salió bien, y ahora están tratando de armar un albertismo sin Alberto, que tampoco les va a salir bien”, argumentó el senador provincial.

Berni, el año pasado, durante una marcha a Plaza de Mayo para protestar contra la condena de Cristina Kirchner Hernán Zenteno - LA NACION

Berni contó entre los precandidatos a presidente lanzados dentro del peronismo solo al senador y exgobernador de San Juan Sergio Uñac, quien comenzó con algunas recorridas y pidió que el partido defina su candidato presidencial antes de fin de año. Al referirse a Kicillof, Berni dijo que “quiere ser candidato sin embarrarse”, y completó: “Para ser candidato a presidente por el Partido Justicialista, hay que embarrarse, hay que caminar y hay que conducir, responsabilidades que no se pueden esquivar”.

El exsecretario de Seguridad nacional consideró que las PASO serían una buena alternativa para definir candidaturas en el justicialismo, aunque puso condiciones. “Creo en las PASO, es la mejor reforma electoral después de la incorporación del voto universal y el de la mujer. Es una gran ley que, además, la hizo Néstor Kirchner. Creo en las PASO dentro del peronismo; lo que no creo es en esa PASO con actores que no quieren, no creen, o a los que les molesta el peronismo. No podemos repetir la triste historia de todos aquellos que quieren usufructuar el peronismo con fines electorales y, después, hacer cada uno lo que quiera, que ya lo vimos con Alberto Fernández”, subrayó.

Berni es el jefe del bloque de senadores bonaerenses del peronismo, una bancada que integran también legisladores leales a Kicillof, otros que comulgan con Sergio Massa, y otros que tienen como referencia a Juan Grabois. El miércoles pasado, en la primera sesión ordinaria que se realizó en el Senado provincial, protagonizó un cruce con la vicegobernadora Verónica Magario, titular de la cámara, que le cortó el audio de micrófono cuando el exministro hablaba en el recinto.

Las jefaturas de los bloques del peronismo en las dos cámaras de la Legislatura bonaerense están en manos del cristinismo. Con la interna que protagonizan cristinistas y kicillofistas como motivo principal, el Senado y la Cámara de Diputados estuvieron paralizados casi seis meses; se reactivaron en las últimas semanas.

En sus declaraciones radiales, Berni defendió la inocencia de Cristina Kirchner, cuya situación en prisión domiciliaria es un punto de conflicto con Kicillof, a quien el cristinismo le exige gestos de acercamiento a la expresidenta. “No tengo ninguna duda de que la detención de Cristina es totalmente injusta porque no hay una sola prueba documental, pericial o testimonial que pueda sostener esa injusta condena, que tiene un solo objetivo: proscribirla. Nuestra prioridad es que se haga justicia, que se revea ese caso, que los organismos internacionales puedan actuar y lo hagan de manera rápida. Mientras tanto, el peronismo tiene la obligación de organizarse para ser una opción de poder de aquí al año que viene”, sostuvo Berni.