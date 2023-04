Reseña: Al fin!, de Andrew Graham-Yool

escuchar

Al fin! Growing Old resulta un libro singular, casi en estado de esbozo. Es una consecuencia de su tema: la constatación de que se envejece, de que seguimos a la vez siendo el que fuimos en el pasado y un ejercicio de preparación para el “inevitable final”, que se aproxima. También es un libro en colaboración, porque en él no solo figuran textos del autor, sino de gente cercana y no tanto.

Andrew Graham-Yool (Buenos Aires, 1944-Londres, 2019), periodista notable, se inició en el Buenos Aires Herald, diario que más tarde dirigiría desde finales de los años noventa hasta 2007. En los años de plomo se encargó de publicar allí nombres de víctimas de la represión, lo que valió un exilio en Londres que se extendió durante 18 años. Escribió libros singulares, marcados por la actualidad y la historia argentinas, y también por sus raíces anglosajonas (Memoria del miedo, entre otros). Al fin! es inclasificable e inevitablemente póstumo.

Bertrand Russell, que llegó a edad avanzadísima (Graham-Yool, a los 17 años, se sentó al lado del filósofo en un protesta pacifista) recomendaba no envejecer o hacerlo de la mejor manera. Pero, ¿es posible? En el volumen, misceláneo, hay entonces textos breves donde se exploran las toses que impiden respirar, la declinación del sexo y la pregunta por cómo se recordarán ciertas cosas cuando los que las vivieron ya no estén. También poeta y traductor, hay versos propios y versiones de otros. Y escritos de colegas amigos. Mención aparte merecen las páginas firmadas por María Niero, su última compañera, en especial “El final del final”, donde se narran los últimos momentos de Graham-Yool.

Al fin!

Por Andrew Graham-Yool

Ediciones B

188 páginas, $ 4499

