7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 16 al 22 de abril en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- España y la Argentina en el Bellas Artes. Hoy a las 18, el Museo Nacional de Bellas Artes (Avenida Del Libertador 1473) inaugura la exposición Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930), que aborda los vínculos personales, los intercambios y las influencias entre artistas de ambos países a partir de más de sesenta obras y documentos históricos. Entrada gratis.
- Edgardo Giménez en Torre Macro. Hasta junio se exhibe en Torre Macro (Avenida Eduardo Madero 1172) La alegría es lo que hace girar al mundo, que incluye obras realizadas especialmente por este gran referente del arte pop. De lunes a viernes de 10 a 18, con entrada gratis y visitas guiadas con inscripción previa.
- Desmontaje en vivo. María Santi y Mariana Allievi invitan mañana al público a presenciar cómo las obras “entran en un nuevo estado” al finalizar su exposición en el espacio Agencia (Defensa 1442, San Telmo). De 15 a 19, con entrada gratis.
- Nueva galería. Con la muestra colectiva Obsesiones acumuladas abrió en Retiro La Mala Galería, un espacio dedicado al arte contemporáneo dirigido por Natalia Malamute. En Reconquista 584, con entrada gratis.
- Colección Helft. En la sede de Viamonte 452 abrió al público el segundo capítulo de la muestra dedicada a la Colección Helft, curada por Jimena Ferreiro. En el mismo sitio donde funcionó el Centro de Arte y Comunicación (CAyC), impulsado por Jorge Glusberg, se exhiben 36 obras conceptuales de artistas como Víctor Grippo, León Ferrari, Edgardo Antonio Vigo, Liliana Porter y Eugenio Dittborn.
- Festival Raizal. El sábado 18, entre las 10 y las 21, Fundación Filba organiza la primera edición del Festival Raizal, de naturaleza y arte, con más de 25 propuestas de actividades: plantaciones, talleres de escritura, de escucha, de plantas medicinales, haikus, sellos, ilustración botánica, collage, herbarios, cianotipia y armado de refugios para aves; muestras de fotografía y arte, performances en vivo, música, caminatas, observación de aves y de cielo. Gratis y para toda la familia, se realizará en la Chacra Las Delicias, en el paraje Echegoyen, en Exaltación de la cruz. Participan Gabriela Cabezón Cámara, Alejandra Kamiya, Iosi Havilio y Damián Huergo, entre otros autores y artistas invitados. El cierre musical estará a cargo de Loli Molina. El programa completo se puede consultar en este enlace.
- Donde comienza el sentido. Hasta el 6 de junio se puede visitar, en el Palacio Raggio (Moreno 502), la muestra que reúne obras de Nora Iniesta y Fabiana Sas. La exposición pone en relación dos modos de trabajo distintos: por un lado, la relectura y reorganización de materiales con memoria cultural en la obra de Iniesta; por otro, una pintura que se construye en capas y variaciones en el caso de Sas. En ambos casos, las obras proponen una mirada más sostenida, que se aleja de la lectura inmediata. De lunes a lunes, de 10 a 18, con entrada libre y gratuita.
LA NACION
Otras noticias de Arte y Cultura
Más leídas de Cultura
- 1
Premiaron en Estados Unidos el libro de poemas “Teoría de la voz y el sueño”, de Liliana Ponce
- 2
Tres mujeres custodian la historia de la biblioteca de LA NACION que cruzó el Río de la Plata hace más de cien años
- 3
Antesala de la Feria del Libro: se publicaron más novedades, se redujeron las tiradas y las compras estatales cayeron en picada
- 4
A los 82 años, murió el británico Ian Watson, “gran maestro” de la ciencia ficción