Antesala de la Feria del Libro: se publicaron más novedades, se redujeron las tiradas y las compras estatales cayeron en picada

En la antesala de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abrirá al público el jueves 23 en La Rural, la Cámara Argentina del Libro (CAL) presentó el informe de producción del libro argentino de 2025 elaborado con profesionales del Núcleo de Innovación Social.

El año pasado, con un total de 36.942 publicaciones, hubo un 17% más de novedades que en 2024 y un 9% más que en 2023. La CAL explica este incremento por el “repunte” del libro en papel, mientras que el libro electrónico se mantuvo en un 25% del total. No obstante, la producción total de ejemplares cayó un 34% respecto de 2024, con 34,6 millones de ejemplares (en 2024, habían sido 52,6 millones). Más de catorce millones de ejemplares dependieron del sector editorial comercial (SEC).

La literatura infantil y juvenil lidera las temáticas de las novedades publicadas en 2025 CAL

La caída en la producción se explica, en parte, porque las ediciones estatales y las compras institucionales, con fines educativos y sin fines comerciales, se redujeron drásticamente tras la decisión de las autoridades del Ministerio de Capital Humano y de organismos provinciales. Pasaron de representar el 29% en 2024 (con 14,5 millones de ejemplares) al 5% en 2025, con menos de dos millones de ejemplares. Se rompió así un ciclo expansivo iniciado en 2021, en plena pandemia. LA NACION pudo saber que en 2026 volvió la compra de libros por parte del Estado, en un volumen que va de los ocho a los diez millones de ejemplares.

La merma en la producción también se justifica por la baja en las ventas. “El mercado no está respondiendo a las propuestas; hay una caída muy fuerte de ventas y eso se ve reflejado en la cantidad de libros que se hacen -dice a LA NACION Juan Manuel Pampín, presidente de la CAL y editor de Corregidor-. La tirada de moda es de seiscientos ejemplares; si pensamos que la Argentina tiene más de 1200 librerías, necesariamente va a resentir la distribución y el recorrido de los libros”.

“Las editoriales, en vez de concentrarse en tiradas más grandes, de tres mil ejemplares, por ejemplo, quizás ahora prefieren hacer seis libros de quinientos ejemplares –ilustra–. Por eso se ve gran cantidad de novedades con tiradas más chicas”.

La producción de ejemplares cayó de más de 52 millones en 2024 a 34,6 millones en 2025 CAL

La concentración territorial se mantuvo tan estable como poco federal: el 74% de los títulos registrados se publicó en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Respecto de las temáticas, la literatura infantil y juvenil lidera con el 17% (y con el 28% en el SEC), seguida por la ficción y temas afines, con el 16% (18% en el SEC), al igual que las biografías y los estudios literarios. Al final de la tabla, con un 2%, están los libros de economía, finanzas, empresas y gestión. Las traducciones alcanzaron un exiguo 7%; seis de cada diez fueron hechas del inglés y, respecto de las temáticas, se privilegiaron la ficción y la literatura infantil y juvenil.

El fenómeno de la autoedición (con todos los costos a cargo de los autores) sigue en ascenso: en 2025 alcanzó un pico histórico de 6078 publicaciones y casi un millón y medio de ejemplares; en muchos casos, los autores suelen apoyarse en empresas que brindan servicios de edición. El audiolibro, en cambio, continúa sin hacerse escuchar en la Argentina: no llegó al 1% de los títulos registrados (fueron apenas 27).

En el SEC se registraron 11.119 publicaciones, con un total de 14,34 millones de ejemplares; el 74% de los nuevos títulos lo editaron editoriales medianas y pequeñas. Sin embargo, mientras que los grandes grupos mantuvieron estable el volumen de ejemplares editados, las editoriales medianas y pequeñas redujeron a la mitad su tirada en los últimos diez años. La tirada promedio sigue siendo de mil ejemplares, aunque un 26% de títulos tuvo tiradas de menos de seiscientos ejemplares. En ambos casos, resulta insuficiente para abastecer a las más de 1200 librerías del país.

No tan federal: la mayoría de los libros argentinos se publica en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires CAL

Los libros en papel representaron el 78% (8665) de las publicaciones totales del sector comercial, contra el 72% (7291) de 2024. Fueron ediciones de encuadernación rústica (88%) impresas casi en su totalidad en la Argentina (86%).

De las 11.119 publicaciones del SEC, 830 fueron libros de texto realizados por 38 empresas, lo que marcó un leve crecimiento respecto de los últimos tres años, cuando dependían de 34 empresas.

Por otro lado, el circuito de kioscos alcanzó el 23% de los ejemplares totales, con tiradas promedio de 7000 ejemplares y un fuerte enfoque en la temática infantil y juvenil, en ediciones de tapas duras y “de colección”.

En los últimos cuatro años, la mayor parte de las novedades se publica entre febrero y marzo, previo al inicio de la Feria del Libro porteña, para alcanzar un nuevo pico entre el segundo y el tercer trimestre, cerca de la Feria de Editores y de las Fiestas, respectivamente.