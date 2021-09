Reseña: Byung-Chul Han y lo político, de Nicolás Mavrakis

Cuando se habla de filosofía contemporánea, resulta inevitable mencionar al pensador surcoreano-alemán Byung-Chul Han (Seúl, 1959) como uno de sus actores fundamentales e, indudablemente, como el más prolífico. Su certero empleo de autores de la filosofía occidental como Hegel y Heidegger, pero también del budismo zen para abordar cuestiones de actualidad, sumados a un estilo ágil y a una escritura concisa, le han posibilitado trascender las fronteras de la academia y llegar a un público muy amplio que ha transformado cada uno de sus libros en best sellers.

El caudal de la producción de Han es tan vasto que comenzaba a resultar necesario contar con una suerte de mapa que permitiera orientarse en su recorrido. Tal es una de las funciones que viene a cumplir, con creces, Byung-Chul Han y lo político, libro en el que el ensayista Nicolás Mavrakis (Buenos Aires, 1982) expone de manera precisa los principales tópicos abordados por el filósofo en textos como La sociedad del cansancio, El aroma del tiempo, La agonía del eros, Psicopolítica o La salvación de lo bello.

Mavrakis no desconoce las críticas que despierta la fama de Han, fundamentalmente desde ámbitos académicos. “Desde ya –sostiene el autor– , Byung-Chul Han no es Georg W. F. Hegel ni Martin Heidegger, pero sí es un lector inteligente de estos dos grandes maestros alemanes, virtud a la que le añade, además, una singular capacidad para unir alrededor de su propia agenda lo que las ideas de uno y otro todavía pueden pronunciar sobre la marcha de nuestro tiempo”. El hecho de que Han haya encontrado un estilo que le permitiera comunicar su pensamiento a gran escala no lo hace merecedor de “la acusación banal de diluir conceptos complejos en fast books, libros chatarra”.

Si, como sostenía Gilles Deleuze, la filosofía es asunto de pretendientes que disputan por el amor a la sabiduría, otro acierto consiste en situar a Slavoj Zizek como el mayor rival de Han en el panorama filosófico actual. A lo largo de todo el texto (pero particularmente en las consideraciones sobre el capitalismo, la violencia, el poder y la pandemia de coronavirus), el filósofo esloveno es presentado como el contendiente con el cual Han se mide, y a quien invariablemente termina aventajando. Mavrakis sostiene que, si bien Han y Zizek son de los mejores lectores contemporáneos de Hegel, “entre la pregunta por el Ser, que Han intenta replantear a partir de Heidegger, y la reinvención del comunismo, que Zizek intenta replantear a partir de Marx, la distancia ideológica frente al sentido de nuestra existencia será cada vez mayor”. El texto se completa con una minuciosa (pero, desde luego, ya incompleta) nota bibliográfica sobre la obra de Han tanto en alemán –el idioma en que escribe– como en español.

Byung-Chul Han y lo político

Por Nicolás Mavrakis

Prometeo

148 páginas, $ 1170