Como quedó registrado en sus páginas testimoniales y en sus diversos epistolarios, Victoria Ocampo (1890-1979) tuvo un amplio abanico de relaciones intelectuales, que van, entre otros nombres, de Virginia Woolf y Gabriela Mistral a Albert Camus y Roger Caillois. Faltaba en ese amplio espectro poner de relieve los intercambios de la directora de Sur con el español José Ortega y Gasset (1883-1955), figura clave de la filosofía, autor de La rebelión de las masas y creador de aquella célebre admonición que nunca pierde vigencia: “Argentinos, ¡a las cosas!”.

Cartas 1917-1941. Entre el corazón y la razón –libro que la propia Victoria había incitado a que se reuniera, pero tardó décadas en poder materializarse– viene a reponer ese vacío, apenas despuntado en alguno de sus Testimonios. Las 122 cartas incluidas muestran los vaivenes del vínculo, en que la seducción intelectual juega un papel clave. Ocampo y Ortega se conocieron en la Argentina, en 1916, en un encuentro que no fue prometedor: a él le pareció una niña (de 27 años) y ella no pareció afectada por el aura que ya rodeaba por entonces al filósofo, diez años mayor. Eso cambiaría con el tiempo. En la primera de las cartas conservadas (de 1917), Ortega, sin embargo le reclama que no le escribe y la llama “la Gioconda de la Pampa”, una conjunción de palabras inesperada que más que una galantería –escribe Ortega– es “toda una previsión de historia americana”. Algunos comentarios del pensador parecen haberla ofendido –de ahí el silencio de ella–, pero en 1928 la argentina ya le confiesa que “el espectáculo de su inteligencia me es un paraíso terrestre”. La respuesta de Ocampo es en francés –como muchísimas de la correspondencia–, si bien la edición aporta además del original, su traducción.

Las cartas muestran en todo caso una relación tanto intelectual como afectiva, que se profundiza con el tiempo. ¿Sobre qué escriben? Sobre sus lecturas, lo que permite un acercamiento fundamental para entender mucho del panorama cultural de la época, en cada continente. Hay franqueza para opinar de los otros (las críticas a LeCorbusier de Victoria son, en ese sentido, reveladoras). Del lado de Ocampo hay información sobre la vida social y más chispa. Ortega –angustiado por lo que se vive en Europa, alrededor de 1940, a medida que surge la guerra y por su propio exilio del franquismo– da paso a reflexiones cada vez más profundas y pesimistas. Después de nueve años de interregno misterioso, la última misiva es para pedirle al filósofo una colaboración para celebrar los 20 años de Sur.

La edición incluye diversos prólogos (entre otros de Marta Campomar, vicepresidenta de la Fundación Ortega y Gasset argentina y editora del volumen) que permiten contextualizar de manera clara y eficaz el largo intercambio.

