A los 75 años, murió la lingüista y académica Ángela Di Tullio

Este martes, un día después de cumplir 75 años, murió en la ciudad de Buenos Aires la profesora y lingüista Ángela Di Tullio. Había nacido en Buenos Aires el 11 de mayo de 1951. Era académica correspondiente de la Academia Argentina de Letras (AAL) desde marzo de 2008, cuando aún residía en Neuquén. Tenía tres hijos.

Di Tullio cursó los profesorados en Letras con orientación en lenguas y literaturas clásicas y en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1973 y 1975, respectivamente. Se licenció en Letras en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en 1980 y se doctoró en Letras en la UBA, en 2000.

"Manual de gramática del español", de Ángela Di Tullio, libro de cabecera de docentes y estudiantes de Lengua

Desde 1973 y 2012 fue profesora titular de Gramática y Filología Hispánica en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNCo. Se desempeñó como investigadora invitada del Instituto de Filología “Dámaso Alonso” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y como docente de posgrado en la UNCo, la UBA y la Universidad Nacional de Córdoba.

De 2003 a 2011, fue consultora de la Real Academia Española (RAE) y, junto con otros académicos, estuvo a cargo de la preparación de Nueva gramática de la lengua española, publicada por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española en 2009. Entre 2010 y 2012 ocupó la presidencia de la Sociedad Argentina de Lingüística; fue profesora visitante en universidades americanas y europeas.

Ella y sus libros -en especial, Manual de gramática del español y El español de la Argentina: estudios gramaticales- formaron a generaciones de docentes e investigadores; se destacó en el estudio de la gramática española desde una perspectiva generativa e investigó la historia de la lengua española, con particular atención en el español rioplatense y el contacto entre el español y el italiano. En 2006, recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, en la categoría Teoría Lingüística y Literaria.

“Con profundo dolor comunico el fallecimiento de la doctora Ángela De Tullio, a los 75 años, como consecuencia de un accidente que sufrió -dice a LA NACION la profesora, investigadora y académica Hilda Albano-. Dedicó su vida a los estudios gramaticales del español lo que la llevó a escribir tres libros y numerosos artículos, además de ocuparse de aspectos relacionados con políticas lingüísticas y el español rioplatense. Tuvo el honor de colaborar en la preparación de la nueva Gramática oficial de la RAE y la Academia Argentina de Letras la acogió como Miembro Correspondiente por la provincia de Neuquén desde 2008. La fina y profunda capacidad investigativa que poseía la doctora Di Tullio la ha llevado a escrudiñar aspectos sensibles del español y de su variedad de uso, que están plasmados en los artículos publicados en prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Su Manual de gramática del español es, sin duda, una obra que, escrita con gran sencillez y precisión terminológica, conduce a los estudiantes a una profunda reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico del español. Si bien ya no contamos con su presencia física, nos quedan sus iluminadores aportes, como faros que guiarán nuevos trabajos en pos de la gramática, a la que Di Tullio le asignó el papel de ciencia. Que el saber de mi querida colega nos acompañe en la tarea docente e investigativa de los que amamos nuestra lengua española y seguimos descubriendo sus extraordinarios vericuetos”.

Para el profesor y escritor Diego Bentivegna, el trabajo de Di Tullio “conjuga una reflexión formal muy rigurosa en torno a la lengua, que se explaya en un volumen que hoy es una referencia absoluta como su Manual de gramática española, con una reflexión sobre las derivas políticas y culturales asociadas con la lengua”.

“Recuerdo, en este punto, su trabajo fundamental Políticas lingüísticas e inmigración. El caso argentino, que es un texto ejemplar de un tipo de reflexión que articula lengua, historia, política y algo que para ella no era en absoluto menor, como la literatura”, concluye.