Leila Guerriero gana el Premio Strega Europeo por “La llamada”

Con la traducción al italiano de La llamada, a cargo de Maria Nicola para el sello italiano Sur, la escritora argentina Leila Guerriero ganó la decimotercera edición del prestigioso Premio Strega Europeo, que ya obtuvieron autores como Emmanuel Carrère, la Nobel Annie Ernaux, Amélie Nothomb, Paul Murray y Fernando Aramburu. La autora y la traductora recibirán cinco mil euros. Es la primera vez que una escritora argentina, e incluso de todo el continente americano, recibe el Strega Europeo.

Portada de la edición italiana de "La llamada" Gentileza

En italiano, el libro de Guerriero se tituló La chiamata. Storia di una donna argentina [la historia de Silvia Labayru, sobreviviente del campo de detención clandestino de la ESMA en la última dictadura militar en el país]. Hoy, tuvo lugar la ceremonia de premiación en el Circolo dei Lettori, en Turín, durante la Feria Internacional del Libro de Turín, donde los cinco autores seleccionados presentaron sus obras entre el 15 y este domingo.

“No solo lo vi sino que estoy acá recibiendo el premio, y el premio es también para la traductora”, dijo Guerriero desde Turín, al ser consultada por este diario. Su libro cosechó 16 votos de los treinta votos del jurado, escritores italianos finalistas y ganadores del Strega, entre ellos, Andrea Bajani, Paolo Giordano, Claudia Durastanti, Tommaso Giartosio, Nicola Lagioia y Nadia Terranova.

La llamada competía con obras de la mauriciana Nathacha Appanah, la palestina Isabella Hammad, el austríaco Tonio Schachinger y la neerlandesa Yael van der Wouden. El premio a la escritora lo financia la Fundación Maria y Goffredo Bellonci, y el de la traductora, BPER Banca.

El Premio Europeo Strega -que distingue una obra de ficción o no ficción de autor extranjero publicada en el año anterior en Italia- se fundó en 2014 durante la presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea para “dar a conocer algunas de las voces más originales y relevantes de la narrativa contemporánea, como un momento de diálogo y unidad más allá de las fronteras que delimitan nuestras naciones”, se indica en la página web del Strega Europeo.