Reseña. Correcto!, de F. Kosiak

Con humor y gesto queer, que vuelve indistinguibles el homenaje sentido, la sátira y el registro documental, el escritor entrerriano Ferny Kosiak (Libertador San Martín, 1981) recrea en Correcto! algunas mitologías de la década de 1990. “Cuando murió Lady Di / yo era adolescente”, revela el autor en los primeros versos. Ilustrado con fotografías de divas e ídolos populares, como si el poemario aspirara a la estética de una revista de chimentos, reúne nueve poemas largos (el último tiene 21 partes), similares a monólogos de stand up o para ser leídos en un recital de poesía.

En todos se filtran apuntes autobiográficos que perfilan el recorrido del escritor: “De gurí algunos me dijeron negro / y yo siempre respondí: beige”; “En 2008 publiqué mi primer libro. / Meses antes, Belén Francese lanzó el suyo / y la burla comparativa no se hizo esperar”; “Medio año esperé la lectura de un poemario mío / por un editor”.

Versos forjados con frases emblemáticas de Susana Giménez (“y yo no sabía ni qué era la triple A / pensé que eran Artistas Argentinos Asociados”) y Moria Casán (“el decorado se calla” o “sos un helado de pollo, no existís”) dan paso a escenas del moderado, en términos de fama, mundo de la poesía argentina: “Leo en la primera mesa de un primer festival literario / con un promedio de edad que supera el de la jubilación”. Cuando declina la luz de la farándula, Kosiak se integra a un elenco de poetas donde relucen las voces de Emma Barrandeguy, Tamara Kamenszain, Anahí Lazzaroni y Alfredo Veiravé.

Correcto!

Por Ferny Kosiak

Camalote

94 páginas, $ 15.000