Reseña. Donde nacen las palabras oscuras, de Tomás Villegas

Protagonizada y narrada por Vera, una chica que cursa el último año de la escuela primaria, la primera novela de Tomás Villegas (Necochea, 1982) integra una colección destinada, en apariencia, a lectores muy jóvenes, casi tanto como los personajes. Una noche, mientras espera a que su madre vuelva del trabajo, percibe la presencia de un monstruo en la casa. “Comencé a notar, reflejado en el vidrio del ventanal, que una figura, más o menos humana, se levantaba justo detrás de mí. Como un enorme chichón que crece desde el piso hasta rozar el techo”, puntualiza.

Vera no tarda en descubrir que “su” monstruo, que además de aterrador puede ser ridículo, vergonzante y hasta chismoso, se alimenta del miedo. Cuando la madre le dice que ya no podrá llevarla al colegio y que tendrá que viajar sola en colectivo, el monstruo reaparece como un chofer de aspecto diabólico, con cuernos y ojos de destellos amarillos. Si un grupo de compañeras la “ciberhumilla” en el recreo con el hashtag #lapobrevera, la criatura la vigila con “alegría maligna”.

Descubre que dos fuerzas lo debilitan: la amistad y la escritura. “Escribo, y mientas escribo, pienso: estas palabras en este cuaderno ¿servirán para controlar un monstruo?”, se pregunta. Con episodios vivaces, toma forma una novela apta para todas las edades y, a la vez, el retrato de una heroína que, en el intento por comprenderse, usa “palabras difíciles y artísticas” (según la definición de su histriónica amiga Agustina), amén de recurrir, mentalmente, a las lecturas compartidas en el hogar.

Donde nacen las palabras oscuras

Por Tomás Villegas

AZ Editora

184 páginas, $ 16.000

Ilustraciones de Val García Durán