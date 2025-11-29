Reseña: El portal mágico, de Verónica Álvarez Rivera

En los seis cuentos de El portal mágico, hay circunstancias y seres fabulosos retratados con humor y una mirada filosófica que no se resigna obedientemente a las reglas de la realidad. El que da título al volumen está narrado por un chico que integra un equipo de natación que, tras sus ovacionados saltos, emerge en una piscina en la China donde hay un guardavida argentino. En “La maestra de música”, uno de los alumnos de una escuela dirigida con mano firme ve levitar el alma de una docente atropellada que, gracias a la atención médica, vuelve a la vida con algunos moretones y ánimo para esquivar presiones ministeriales; “El señor Díaz” (el único cuento con QR) retoma la leyenda del chalet que está en la cima de un edificio en la esquina de Corrientes y 9 de Julio, detrás de un cartel publicitario.

“Trucho, el sireno del lago” tiene por héroes y amigos a un guardaparques y al hijo de Trucha y el dios Zeus (y por antihéroes a los turistas descuidados); “Tarzanito” encuentra a Aram, lector de historietas, en su décimo cumpleaños, mientras que en el cuento-poema del final, la bruja Eduviges, de trescientos años, celebra su jubilación con una fiesta: “Con Hugo, su sapo fiel, / se retira con honores. / Le hicieron la despedida / en el salón Los Horrores”. El menú del banquete incluye ojos de iguana y jugo de medias “con el justo olor a pata”.

Verónica Álvarez Rivera (San Isidro, 1964), cofundadora y coordinadora de Casacunacuenteros, grupo de voluntarios narradores de cuentos en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, rinde homenaje al “combustible” de la infancia: la imaginación; las ilustraciones de Walter Poser ponen rostro a los queribles personajes.

El portal mágico

Por Verónica Álvarez Rivera

Ilustraciones de Walter Poser

Planeta

72 páginas, $ 23.000