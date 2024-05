Reseña: La fantasía neoliberal, de Carlos Gracián

Escuchar

Suele decirse que para un historiador no hay tarea más compleja que abordar el presente. Por ello resulta gratificante hallar trabajos como el que realiza el investigador Carlos Gracián (Rojas, 1980) en La fantasía neoliberal. Conectividad, diversidad y libertad.

Su tesis es que en la actualidad asistimos a un proceso de homogeneización social que poco tiene que ver con el moderno, que se basaba en la masificación disciplinaria. La nuestra es una vida organizada en función del consumo, el endeudamiento, el entretenimiento, la virtualización y el rendimiento, que dan lugar a lo que el autor denomina una “homogeneización fragmentada”.

Se trata de una situación en la que los individuos atomizados dejan de percibirse como posibles agentes de cambios políticos y sociales. La sensación que prevalece es, en palabras de Gracián, que “todo cambia a un ritmo infernal, pero los sujetos en sí no podemos cambiar nada”. La posibilidad de acción queda reducida a una estetización de la vida ligada a un consumo permanente y, al mismo tiempo, evanescente. Esta estetización no consiste en un simple retorno de la idea romántica de hacer de la vida una obra de arte. El imperativo actual es transformar la vida en un objeto de diseño, creado a partir del consumo y proyectado para ser él mismo consumido. En esta misma línea, “la libertad, desalojada de su sentido político-institucional y concebida como un acto individual, queda reducida a una simple ‘elección de góndola’”. El texto de Gracián no sólo resulta una lectura aguda y lúcida del presente, sino una auténtica invitación a reflexionar críticamente en torno a los procesos que nos involucran como individuos y como miembros de una comunidad.

