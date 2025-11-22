Reseña: La muy catastrófica visita al zoo, de Joël Dicker

Esta es la primera novela que el suizo Joël Dicker (Ginebra, 1945) escribe no para adultos sino para que ellos la compartan con los chicos. Por eso, es una lástima que no se haya hecho el esfuerzo de adaptar la traducción (claramente española) al dialecto castellano argentino. Narrada en primera persona por una nena, la historia –enredadísima, como siempre en Dicker— está llena de expresiones infantiles que, en el dialecto de la versión, resultan incomprensibles e inverosímiles.

Como todo libro para niños, parece muy distinto de las larguísimas novelas policiales del autor, pero la complejidad de la cadena de hechos es absolutamente familiar para cualquiera que haya leído El enigma de la habitación, Un animal salvaje o cualquiera de los libros anteriores¸ pero dentro de una mirada infantil e inocente.

Con esas herramientas, Dicker explora sobre todo dos temas: la diversidad humana –en cuanto a talento, dificultades y mucho más— y la democracia, que se describe con exactitud sin salirse del lenguaje infantil. Los escenarios se corresponden con el planteo: una escuela “especial” donde van los protagonistas y otra “normal”, unidas por la catástrofe-enigma inicial.

Dicker maneja el relato con técnica típica del folletín: el suspenso al final de cada capítulo; y con la estructura de una investigación policial que conducen los chicos, ayudados por una abuela fanática de las series detectivescas. En las dos escenas más emocionantes –un acto escolar y la visita al zoo—, nada es lo que parece: el escándalo en el acto es la forma valiente que encuentran los chicos para gritar una verdad oculta; en el accidente del zoo, el héroe no es tal y los salvadores son otros. Dos vueltas de tuerca típicas de Dicker.

Hay mucho del Huckleberry Finn de Mark Twain en La catastrófica visita al zoo: la base de la historia es la voz de la narradora, su manera de contar y de entender el mundo adulto. Podría decirse que los personajes tienen una inocencia que desnuda verdades importantes sobre la humanidad, la tolerancia, la convivencia y mucho más.

En las palabras finales, Dicker afirma que el libro está pensado para que lo lean juntos chicos y adultos y así defender la lectura en general del ataque de lo que él llama “redes sociales y algoritmos diabólicos”. Antes, afirma, los libros “creaban lazos, entablaban amistades”, promovían “abrazos”; y ese era “el verdadero éxito de los libros”. A ese éxito, el del encuentro, está dedicada la loca aventura de los seis alumnos de la escuela “especial”. Si se deja de lado el problema dialectal, es una idea hermosa que Dicker sabe muy bien cómo convertir en realidad.

La muy catastrófica visita al zoo

Por Joël Dicker

Alfaguara. Trad.: María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego

232 páginas, " 29.999