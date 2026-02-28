Reseña. Las vanguardias latinoamericanas, de Jorge Schwartz

“Inventa nuevos mundos y cuida tu palabra;/ El adjetivo, cuando no da vida, mata”, escribía en su “Arte poética”, en 1916, el chileno Vicente Huidobro, un par de años después de su irreverente manifiesto Non serviam. Esos textos fueron uno de los puntos de partida de las vanguardias en América Latina, aunque el empuje de estas cuajarían de manera sincrónica en 1922 en los distintos países del continente. Esa palabra, vanguardia, tenía implicancias por entonces estéticas y experimentales, que a fines de esa década empezarían a derivar en otros “ismos” y también en variantes más políticas.

Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos, esta clásica antología realizada por Jorge Schwartz (Posadas, 1944) compila los textos clave que dieron forma a ese formidable fermento literario y artístico de los años veinte del siglo pasado: de los diversos manifiestos programáticos (además de los de Huidobro, los del ultraísmo argentino, el manifiesto antropófago brasileño, el estridentismo mexicano, entre otros) a las diversas tensiones ideológicas (entre nacionalismo y cosmopolitismo, por ejemplo) y el desvelo vanguardista por la identidad (de “la raza cósmica” de Vasconcelos, al indigenismo, el criollismo y el negrismo). Schwartz, que hizo su carrera académica en San Pablo, fue de los primeros en incluir al modernismo brasileño dentro del panorama latinoamericano, algo que antes de este trabajo solía estudiarse por separado.

Los textos van acompañados de introducciones críticas que vuelven a la obra una referencia insoslayable sobre ese período creativo en el continente.

Las vanguardias latinoamericanas

Por Jorge Schwartz

Fondo de Cultura Económica

744 páginas

$ 52.000