Reseña. Palabras que ya no existen, de Inés Ulanovsky

“La gente tira sus recuerdos y yo me autoimpuse una misión absurda: registrarlos antes de que pase el camión de la basura. Intuyo que hice la misma operación con mis recuerdos. Los rescaté para no olvidarme, los escribí para que ‘mi siglo XX’ quede en alguna parte. Este libro es un inventario incompleto de imágenes y palabras que están a punto de desaparecer”, escribe la fotógrafa y docente Inés Ulanovsky en las páginas iniciales de Palabras que ya no existen, su reciente libro publicado por Paripébooks.

Así como en Las fotos (su trabajo anterior, de 2020, del sello Paisanita) crea historias a partir de imágenes en blanco y negro que encontró en contenedores de basura y hasta en cajas de zapatos, en este volumen que tiene en la portada una foto de un viejo teléfono fijo rojo con cable y disco, Ulanovsky ofrece una serie de anécdotas personales y textos breves con tono ensayístico sobre todo aquello que se ha perdido: no solo palabras en desuso como videoclub sino también objetos como cospeles, guía telefónica, casete, fax. No todo tiene que ver con la tecnología. Aparecen también experiencias que marcaron a varias generaciones (la autora nació en 1977) como ir al ItalPark, meter un sobre en un buzón, coleccionar boletos capicúa.

En el tono de Ulanovsky (y en las fotos que conforman el libro) hay nostalgia, claro. Pero también humor e ironía, que se agradece, como cuando recuerda “cosas que pasaron”: “Viajé a Mar del Plata acostada en la luneta del 404 naranja de mi padre”.

Palabras que ya no existen

Inés Ulanovsky

Paripébooks

141 páginas

$30.000