Reseña: Sobre un cuerpo ausente, de J.B. Duizeide

Unas cenizas esparcidas al mar son, paradójicamente, la vibración de un inicio, un run run en el vacío, un ejercicio de memoria fragmentado por el que navega la trama que propone el narrador y crítico Juan Bautista Duizeide (Mar del Plata, 1964), la certeza de que en las profundidades algo se pierde y algo se encuentra. No es casual que el autor haya optado por las iniciales como firma, un gesto de reverencia hacia grandes poetas –el tiempo de T.S. Eliot siempre presente- que antes había ejercido Charlie Feiling, con quien compartió un año en el Liceo Naval Guillermo Brown, en la Isla Río Santiago.

La novela recrea las peculiaridades que implicaron cursar en ese colegio de elite durante la última dictadura, con los ritos de disciplina y vigor, y con las pautas protocolares que cada pupilo debía cumplir, mientras el contexto ejercía presión. Justamente Duizeide, que ha construido una obra cercana a las magnitudes acuáticas, investigó sobre el ensañamiento de las fuerzas represivas hacia los egresados del Liceo, y la posibilidad de que, en los descampados cercanos al Astillero, se hubieran ejercido torturas.

Entremedio del relato de esas dinámicas, una voz epistolar, protagonizada por la madre del cadete, despliega un brío poético, íntimo, inclusivo, demente. Islas de reflexiones que destinadas a otra mujer –que parece no responder nunca-, donde le confiesa todos sus sentimientos: desdén hacia su marido. y deseos y burlas hacia el “Almirante Cero” Massera, adepto, según su visión, a los viajes por popa.

Duizeide hace de los prestamos entre realidad y ficción un artefacto que nombra, que acentúa el problema de las ausencias, de los cuerpos como de la memoria colectiva.

Sobre un cuerpo ausente

Por J.B. Duizeide

La flor azul

$24.000, 248 páginas