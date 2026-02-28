Santiago O’Donnell: “Las filtraciones muestran lo que el poder quiere ocultar”

Filtrar información no es lo mismo que robarla, ni que espiar. Julian Assange, el líder de WikiLeaks, se lo dijo a Santiago O’Donnell en las primeras entrevistas que hicieron. Con el paso del tiempo -y la suma de las conversaciones-, Assange le dijo varias cosas a O’Donnell, uno de los periodistas que mejor cubrió el caso de WikiLeaks y, además, un gran defensor de un periodismo contemporáneo y renovado. A ese periodismo -donde lo que importa son los textos, los audios, los videos, las bases de datos, las fotos, las infografías o cualquier otro documento que haya sido filtrado- él lo llama “periodismo de filtraciones”.

El nuevo libro de O’Donnell, Filtraciones. Periodismo, política y servicios. Qué hay detrás de los audios, archivos y videos que jaquean al poder, tiene una ambición conceptual: aquí O’Donnell (que dirige Filtraleaks.com, un sitio web dedicado a informar sobre filtraciones, y es editor jefe de la sección El Mundo de Página/12) repasa la historia de Assange y, entre otros, también el caso argentino conocido como “coimasgate”, de agosto de 2025, en el que unos audios hicieron emerger una trama de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad e involucraron a figuras cercanas a Javier Milei. A lo largo de sus páginas, el autor llega a una conclusión: el periodismo de filtraciones es el último refugio de la verdad. “Este libro resume mis 40 años de periodismo y mis quince años de investigar filtraciones”, dice.

-¿Por qué propone que el periodismo que usa las filtraciones podría denominarse “periodismo de filtraciones”, y de ese modo ser algo más que periodismo de investigación a secas?

-Yo no sé si algo debe tener un nombre o no tenerlo, pero creo que hay algo que lo hace un animal distinto. Eso tiene que ver con dos definiciones que para mí lo separan de lo demás: primero, el periodismo de filtraciones necesariamente muestra algo que el poder quiere ocultar; y segundo, el documento importa más que la investigación, más que el periodista y más que la narrativa. En el periodismo de filtraciones, las personas evalúan los documentos y no tanto la curación que pueda hacer un periodista de esos documentos. Hay una relación más directa entre el documento y el público.

-Con la llegada de las filtraciones, ¿qué pasa con el lugar de los periodistas profesionales?

-Ahora todo el mundo cuenta historias: cualquier persona con un celular llega a la noticia antes que un periodista y muchas veces la publica directamente en sus redes sociales. Entonces, para mí, queda por un lado el periodismo de opinión: gente que le habla su propia tribu y que le reafirma su manera de pensar. Queda también ese pequeño lugar en el que el periodismo es irreemplazable: el lugar donde muestra lo que el poder quiere ocultar. Un periodista de vocación se dedica sobre todo a tratar de descubrir qué es lo que hay debajo de los pies del poder.

-En la era de las filtraciones algunas cosas se redefinen. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el perfil de las fuentes?

-En la Argentina y en Latinoamérica en general, la mayoría de las fuentes de filtraciones son los gobiernos mismos o sus servicios de inteligencia. Pero en el norte de Europa, en los Estados Unidos y en África es distinto: ahí es más frecuente que haya whistleblowers. ¿Qué son? Son esas personas que se convierten en antisistema y se indignan con la manera en que están funcionando los lugares en los que ellas tienen acceso a información o adonde trabajan. Por ejemplo, Edward Snowden o Chelsea Manning.

-Las filtraciones masivas generan volúmenes de información difíciles de procesar manualmente. ¿Cree que la inteligencia artificial puede ser una aliada para los periodistas en la verificación y en el análisis de estos datos, o representa nuevos riesgos?

-La inteligencia artificial puede ser una ayuda en el procesamiento de megafiltraciones. A la vez, claramente puede haber un riesgo: se puede crear una falsa noticia. Pero en general la IA sirve para checkear fake news. Yo creo que hoy en día fabricar una noticia falsa es mucho más difícil que hace unos años, porque ahora rápidamente uno puede verificar esa información con estas nuevas herramientas. Si bien me parece que hay un gran susto de que las fake news aparezcan por todos lados, desde que la IA es accesible al público, no recuerdo ninguna gran mentira.

-Y puntualmente, ¿cómo distinguir entre filtraciones de interés público y operaciones de inteligencia?

-Antes que nada, todas las noticias son interesadas y todas las noticias son operaciones; o sea, no se puede juzgar una noticia por la intención de quien la da. La información es de interés público o no lo es. En todas las noticias, los periodistas casi inconscientemente medimos si el interés público sobrepasa el interés privado. Hay personas que tienen derecho a mucha privacidad porque son personas privadas, sin actuación pública. Y hay otras que tienen poco derecho a la privacidad, como por ejemplo el presidente de la nación. Entonces, todas las noticias favorecen a uno y perjudican a otro. Pero creo que no conviene ser un “sommelier de filtración”: no importa la intención de quien da la noticia, porque siempre hay una intención. Dicho eso, creo que hay dos requisitos para publicar una filtración: que sea de un interés público superior a cualquier tipo de interés privado y que sea verdadera. Si la información es verdadera y es de interés público, la obligación del periodista es publicarla. Los periodistas no deberíamos estar interesados en las consecuencias de lo que publicamos, sino en cumplir con nuestra obligación de hacer circular la información. De esa manera fortalecemos la democracia. Ese, me parece, es el único trabajo que nos queda a los periodistas, porque, como decía, hoy no somos los que damos las noticias aunque sí seguimos siendo los únicos que contamos lo que el poder no quiere que se cuente. Por eso las filtraciones son una herramienta efectiva y poderosa: muestran, con documentos, lo que el poder quiere ocultar y así ayudan a que la información fluya en la sociedad. En esta era, en la que se elimina al intermediario, la filtración penetra las grietas con documentos primarios.

-¿Y en el futuro? ¿Se puede imaginar un escenario donde la IA democratice la práctica de las filtraciones?

-Esa es la vieja discusión sobre si la tecnología nos hace más libres y más democráticos o si, por el contrario, nos esclaviza. Por un lado, claro, la tecnología nos hace más libres, nos da herramientas, lo hace todo más democrático. Pero a la vez, todo se convierte en mercancía, todo se degrada, no existe una jerarquización ni una profesionalización. ¿La inteligencia artificial nos hace libres o nos esclaviza? Hay gente que nunca tuvo acceso a la información y que ahora la tiene gracias a Internet. Hay pueblos originarios que lograron preservar su patrimonio en Internet. Pero a la vez hay una minoría que tiene poder tecnológico y una mayoría que no lo tiene… En fin, son preguntas universales que no me atrevo a contestar.