Ganadora del Premio María Elena Walsh-Sara Facio en la edición de 2024, dedicada a la literatura erótica, la cuarta novela de Leila Sucari (Buenos Aires, 1987) tiene por protagonista y narradora a una escritora, madre de tres hijos y divorciada, que experimenta un arrebato por un francés al que conoce en Madrid y con quien se reencuentra en Burdeos. De regreso a una Buenos Aires donde “hace un calor inmundo”, reconstruye el romance de efectos febriles en tiempo presente y en tres lenguas (la suya, la de él y el inglés), mientras deambula en trenes y conoce a varios hombres insulsos por una app de citas.

El título de la nouvelle proviene de un dicho del extranjero, que quiere hablar a la perfección el idioma de su “tramposita”, como la llama. “Al final terminamos siempre en una cuarta lengua, la lengua amante: una que vamos improvisando, que va naciendo a medida que hablamos, una lengua fusión de lenguas, una lengua que tropieza y tantea, que busca y prueba”, describe la narradora. Por temática y tono, ¿Se dice así? se emparienta con Pura pasión, de la Nobel Annie Ernaux. En la de Sucari se insinúa un segundo amante imposible que se fusiona (o más bien se diluye) con el primero.

Entre los episodios consagrados a la deriva erótica, rotan enunciados al estilo durasiano sobre la escritura, el deseo y la experiencia: “Lo que digo está fuera de eje. Exagerado, cursi y absurdo. Voy a prenderlo fuego. Y qué importa. No sé para quién escribo. Escribo para esa que está detrás de mí, del otro lado. Escribe una que no soy yo”. Las dosis de humor y sensatez las proveen los diálogos con una amiga.

¿Se dice así?

Por Leila Sucari

Tusquets

82 páginas,$ 21.900