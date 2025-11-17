Adivinanzas con respuestas: descubrí el significado escondido en la imagen 17/11/25
Los distintos elementos de este rebús representan una palabra o una frase: ¿podés descifrar cuál?
- 3 minutos de lectura'
LN Juegos continúa en expansión y ahora suma rebuses a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estas adivinanzas combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.
Para resolver un rebús se recomienda examinar detenidamente las imágenes y cada uno de los elementos que las componen. También puede ayudar leer en voz alta cada componente en busca de sonidos o significados ocultos, considerar su posición, tamaño y cualquier repetición. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.
A continuación, te presentamos el rebús de esta semana. ¿Sos capaz de adivinar su significado?
En caso de no haber hallado la palabra o frase encriptada en el rebús de hoy, al final de la nota encontrarás la respuesta. Y no te preocupes si no lo lograste: la semana que viene tendrás una nueva oportunidad con otro acertijo.
Quiénes son Rodolfo Kurchan y Esteban Grinbank
Rodolfo Kurchan es inventor de acertijos, juegos de ingenio y rompecabezas desde hace 40 años. Sus creaciones aparecen en prestigiosas publicaciones internacionales como la revista Games World of Puzzles y el diario New York Times. ONE UP, una de sus últimas invenciones, es un entretenido pasatiempo reconocido a nivel mundial que se puede jugar en su página web, una partida por día.
Hace 25 años, Kurchan conoció a Esteban Grinbank, también creador de juegos de ingenio, y trabajan juntos desde entonces. Son los organizadores del Festival del Ingenio, un evento gratuito con charlas y mesas sobre juegos de ingenio. Asimismo, en televisión fueron los “Columnerds”, con una sección de acertijos en el programa “La liga de la ciencia”. Además, organizan eventos con acertijos y juegos de competencia grupales para todas las edades.
Grinbank es también especialista en rebuses, un pasatiempo que consiste en descubrir una palabra o frase escondida en una imagen, como la que aparece en la nota.
Respuesta de la adivinanza
La palabra escondida en el rebús de esta semana es “Bronca (B + ronca)” ¡Esperamos que te haya gustado! Mientras esperás el próximo desafío, entrená tu mente con los acertijos de la nueva sección de LN Juegos: Adivinanzas.
- 1
El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
- 2
Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos
- 3
Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años
- 4
Juana Viale deslumbró con un look retro e hizo un importante anuncio para el verano