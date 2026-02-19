Acertijo con respuesta: demasiados huesos
Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?
LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.
Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.
¿Sos capaz de resolver este acertijo?
El acertijo de los huesos
Durante un examen, el profesor le da a una de sus estudiantes un fémur humano. El profesor le pregunta:
— ¿Cuántos de estos tiene usted?
— Cinco.
— No —le dice el profesor. Usted tiene dos fémures.
Sin embargo, la respuesta de la alumna era correcta.
¿Cómo puede ser?
Descubrí la respuesta al final de esta nota.
Cómo jugar en línea en LN Juegos
Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.
Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.
También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.
El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.
Respuesta del acertijo
Demasiados huesos: Ella estaba embarazada. Tenía dos fémures de ella, dos de su bebé todavía no nacido, y uno en la mano que le dió el profesor.
