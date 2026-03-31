LA NACION

Acertijo con respuesta: el caballo

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
PARA LA NACIONEdiciones de Mente
Un caballo
Un caballo

LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo del caballo

Un caballo caminó durante todo el día. Dos de sus patas recorrieron 34 kilómetros y las otras dos 32 kilómetros. ¿Cómo puede ser?

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LN
LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LNpanitanphoto - Shutterstock

Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.

Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back view
Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back viewperfectlab - Shutterstock

También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

Respuesta del acertijo

Los tradicionales molinos que aún adornan los paisajes.
Los tradicionales molinos que aún adornan los paisajes.Hugo Mouján

Era el caballo que movía, caminando en círculo, la rueda de un molino. Sus patas exteriores recorren un trecho más largo que las interiores.

Por Ediciones de Mente
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras ocho provincias
    1

    Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 30 de marzo: las provincias afectadas

  2. Todo lo que se sabe del alumno que le disparó a un compañero con una escopeta
    2

    Horror en Santa Fe. Todo lo que se sabe del alumno que le disparó a un compañero con una escopeta

  3. Ordenan a un municipio devolver plata a los productores por el cobro de una tasa
    3

    Fallo histórico: ordenan a un municipio devolver plata a los productores por el cobro de una tasa

  4. Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
    4

    Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito