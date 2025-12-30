LA NACION

Acertijo con respuesta: fuga de vocales

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo de la fuga de vocales

Escriba las vocales ausentes para poder leer la siguiente frase de Lucille Ball.

“Q— — —R—T— — T— M—SM—

PR—M—R— Y T—D— L— D—M—S S—

—C—M—D—R—. P—R— P—D—R H—C—R

C— —LQ— — —R C—S— —N —ST—

M—ND—, T— —N—S Q— — Q— —R—RT—.”

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.

También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

Respuesta del acertijo

Fuga de vocales: “Quiérete a ti mismo primero y todo lo demás se acomodará. Para poder hacer cualquier cosa en este mundo, tienes que

quererte”. Lucille Ball

