10 autos usados "irrompibles" por menos de $16 millones para tu primer vehículo

La elección del primer auto suele definirse por una serie de factores en tensión, donde el presupuesto marca el techo, el diseño suma atractivo, pero es la confiabilidad la que finalmente pesa en la decisión.

En ese camino, entran en juego variables clave como la robustez mecánica, la disponibilidad de repuestos, los costos de mantenimiento y la calidad del servicio posventa, elementos que resultan fundamentales para evitar gastos inesperados y garantizar un uso sostenido y sin complicaciones.

“Hoy por hoy los vehículos más confiables por tener un servicio postventa difícil de superar son los de Toyota”, señaló Martín Viñas, jefe de Mecánicos del Automóvil Club Argentino (ACA), consultado por LA NACION. En esa misma línea, agregó: “En general, los autos de producción japonesa suelen estar un paso arriba del resto en cuanto a confiabilidad”.

Los especialistas coinciden que una de las marcas más confiables es Toyota Santiago Filipuzzi - LA NACION

A partir de un relevamiento realizado por este medio en tres centros mecánicos, que tomó en cuenta la frecuencia de ingreso a talleres, la facilidad para conseguir repuestos y el respaldo de las marcas, se identificaron diez modelos que se repiten como opciones confiables dentro del mercado de usados por menos de $16 millones.

Los valores estimados por año corresponden a datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) y el listado no se encuentra en un orden preestablecido:

Toyota Corolla 2014 : $13.862.000

: $13.862.000 Honda Civic 2012 : $15.883.000

: $15.883.000 Toyota Etios 2017 : $13.882.000

: $13.882.000 Volkswagen Gol Trend 2017 : $11.957.000

: $11.957.000 Chevrolet Classic 2016 : $9.170.000

: $9.170.000 Nissan Versa 2017 : $14.873.000

: $14.873.000 Honda Fit 2012 : $12.698.000

: $12.698.000 Ford Focus 2014 : $9.871.000

: $9.871.000 Volkswagen Golf 2012 : $10.202.000

: $10.202.000 Renault Logan 2013: $8.319.000

Por su parte, desde Kavak le compartieron a este medio su propio listado, en base a su planta de reacondicionamiento, servicio de postventa e inspecciones realizadas por mecánicos expertos en cada vehículo que ingresa al catálogo.

Toyota Corolla.

Volkswagen Gol Trend.

Renault Sandero.

Chevrolet Onix.

Ford Fiesta Kinetic Design.

Peugeot 208.

Peugeot 207.

Fiat Mobi.

Chevrolet Classic.

Renault Clio.

Sobre la justificación para incluir a cada modelo, desde la entidad explicaron que ningún debate de confiabilidad automotriz puede ignorar al Corolla. “Es el referente global en su categoría y, en la Argentina, no es la excepción: aparece entre los tres modelos más buscados por los clientes de Kavak durante el segundo semestre de 2025, junto al 208 y al Gol Trend”, agregaron.

Aclararon que también hay que tener en cuenta que es el más caro del listado si se compara modelos del mismo año, además de su costo en repuestos y service.

El Toyota Corolla es el modelo más confiable

En un escalón más accesible, el Volkswagen Gol Trend aparece como una de las opciones más equilibradas para iniciarse. “Para un primer auto, yo optaría por un Gol Trend. Motor súper probado y confiable, económico por los repuestos”, indicaron desde el equipo de postventa.

Desde Kavak recomiendan al Gol Trend como primer auto

En la misma línea, el Renault Sandero se destaca por su bajo ingreso a taller y costos contenidos: “Es uno de los modelos que menos ingresos al taller registra dentro de la plataforma”.

El Renault Sandero es uno de los modelos que menos ingresos registra en los talleres de Kavak

Otros modelos como el Chevrolet Onix, el Ford Fiesta Kinetic Design y el Peugeot 208 combinan buena disponibilidad de repuestos, mecánicas conocidas y una amplia oferta en el mercado, lo que facilita tanto el mantenimiento como la eventual reventa. En el caso del 208, Kavak destaca su fuerte demanda —fue el más vendido en su plataforma— aunque advierte que algunos repuestos pueden ser más costosos.

El Ford Fiesta Kinetic Design integra el listado por su buena disponibilidad de repuestos

El listado se completa con alternativas más económicas como el Peugeot 207, el Fiat Mobi, el Chevrolet Classic y el Renault Clio, todas valoradas por su simplicidad mecánica y bajo costo de propiedad. Desde la compañía sintetizan el criterio general: “Como primer auto no tiene que tener un consumo excesivo de combustible y tiene que ser de bajo costo de mantenimiento”, una premisa que, aseguran, atraviesa a todos los modelos seleccionados.

Lo que importa más que el modelo: el uso y mantenimiento

Si bien la reputación de ciertas marcas y modelos pesa en la elección, los especialistas advierten que la confiabilidad no depende únicamente del producto en sí. El uso y el mantenimiento tienen un rol determinante.

“Lo más importante es entender que no hay autos malos, sino que por lo general se les da un uso que no están preparados para soportar”, explicó Viñas. Como ejemplo, mencionó fallas prematuras en embragues de modelos económicos, muchas veces vinculadas a conductores inexpertos que generan un desgaste acelerado.

Un mantenimiento correcto juega un rol trascendental en que el vehículo no tenga problemas, sin importar la marca Eakrin Rasadonyindee - Shutterstock

En ese sentido, fue contundente: “Al día de hoy te vuelvo a repetir, no hay autos malos, se maneja mal y más del 50% no hace los service respetando los kilómetros que aconseja la marca”.

A esto se suma otro factor crítico, como la calidad de los insumos utilizados. “Muchas veces no se utiliza el refrigerante que corresponde, aceites o filtros. Los repuestos originales son caros en comparación de un genérico y mucha gente opta por gastar lo menos posible en su vehículo. Ahí se genera el problema”, detalló.