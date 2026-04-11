LA NACION

Acertijo con respuesta: la hermana de la viuda

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
PARA LA NACIONEdiciones de Mente
Casamiento
CasamientoShutterstock

LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo de la hermana de la viuda

¿Es legal casarse con la hermana de su viuda?

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LN
LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LNpanitanphoto - Shutterstock

Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.

Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back view
Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back viewperfectlab - Shutterstock

También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

Respuesta del acertijo

El cementerio de la isla Martín García
El cementerio de la isla Martín García

Pensamiento lateral: No. Nadie puede casarse con un muerto, y para tener una viuda primero habría que morir.

Por Ediciones de Mente
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Los 9 pasos que convirtieron a Hungría en el país más autoritario y corrupto de la UE
    1

    Así mueren las democracias. Los 9 pasos que convirtieron a Hungría en el país más autoritario y corrupto de la UE

  2. El maíz que fue un éxito en Siberia ahora sorprende en la Patagonia
    2

    “Tiene que andar”: el maíz que fue un éxito en Siberia ahora sorprende en la Patagonia

  3. El portazo de un veedor de la AFA profundiza la interna en el Gobierno
    3

    El portazo de un veedor de la AFA profundiza la interna en el Gobierno

  4. Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires
    4

    Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires