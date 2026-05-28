Un vigilador atropelló en el estacionamiento de un shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local

Un vigilador de una empresa de seguridad privada que cumple funciones en el shopping Unicenter, de Martínez, atropelló con un cuatriciclo a un joven de 18 años que escapaba hacia las calles internas del centro comercial después de haber intentado robar en un local de venta de carteras, bandoleras, mochilas y billeteras para mujeres.

Sucedió el lunes, durante el feriado por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El custodio fue imputado por el delito de lesiones culposas graves y continuará el proceso en libertad.

El momento en que el vigilador atropelló al supuesto ladrón

La secuencia de cómo fue el incidente en el shopping del partido de San Isidro fue grabada desde un teléfono celular por un testigo.

“Cuando las empleadas del local advirtieron el intento de robo, dieron aviso al personal de seguridad. Los ladrones entonces decidieron escapar”, dijeron fuentes del caso.

Uno de los vigiladores de la empresa Securion que hacía tareas preventivas en la parte exterior del shopping, en la zona del playón del estacionamiento, comenzó a perseguir a uno de los sospechosos en el cuatriciclo de la dotación de patrullaje.

“Alertado por sus compañeros, el vigilador ubicó al sospechoso y comenzó a perseguirlo con el cuatriciclo. En el trayecto perdió estabilidad y embistió al sospechoso”, dijeron voceros policiales.

El joven, como consecuencia del fuerte impacto, golpeó la cabeza contra el asfalto. Fue trasladado en grave estado al Hospital Central de San Isidro.

Tras una llamada al 911, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegó al lugar. Inicialmente tomó intervención la fiscal María Paula Hertrig, que subrogaba durante el fin de semana largo a su colega Carolina Asprella, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

El custodio fue indagado y excarcelado mientras continúa la causa, dijeron fuentes judiciales.

“El sospechoso continúa internado y su estado de salud es estable”, agregaron los voceros consultados.