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Acertijo con respuesta: las monedas

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

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Monedas de un centavo
Monedas de un centavo

LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo de las monedas

Si yo le doy diez céntimos a cambio de cada moneda de veinticinco que usted pueda mantener parada de canto, y si usted logra mantener paradas tres monedas de veinticinco centavos, ¿cuánto dinero ganaría usted?

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LN
LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LNpanitanphoto - Shutterstock

Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.

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Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back viewperfectlab - Shutterstock

También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

Respuesta del acertijo

Una persona sostiene uno de los últimos centavos de dólar acuñados en la Casa de la Moneda, en Filadelfia, 12 de noviembre de 2025. (Foto AP/Matt Slocum, Archivo)
Una persona sostiene uno de los últimos centavos de dólar acuñados en la Casa de la Moneda, en Filadelfia, 12 de noviembre de 2025. (Foto AP/Matt Slocum, Archivo)Matt Slocum - AP

Pensamiento lateral: En realidad perdería 45 céntimos, al recibir tres monedas de diez por las tres de 25.

Por Ediciones de Mente
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