Las respuestas al crucigrama del lunes 22 de diciembre

El crucigrama de este lunes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Transfiero la propiedad", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Grasa sólida de color blanquecino". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Ganador del Balón de Oro en 2023

MESSI

6 Relativa a la poesía heroica

ÉPICA

11 Seudónimo

ALIAS

12 Caer copos del cielo

NEVAR

13 Difícil de convencer

TERCO

14 Indumentaria propia de un país

TRAJE

15 Game ___: fin del juego

OVER

16 Gorras redondas y chatas

BOINAS

17 Transfiero la propiedad

ENAJENO

19 Venerado, adorado

ALABADO

21 Península formada por España y Portugal

IBÉRICA

23 Prenda interior masculina

CALZÓN

26 Grasa sólida de color blanquecino

SEBO

28 Se retiraban rápidamente

HUÍAN

29 Ringo ___: el baterista de los Beatles

STARR

30 Unida con nudos

ATADA

31 ___! At the Disco, banda de rock

PANIC

32 Tostar ligeramente

DORAR

33 Devastó por completo

ASOLÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ el tiempo: se ocupó con una distracción

MATÓ

2 Levanté, icé

ELEVÉ

3 Ninfa marina que extraviaba a los navegantes

SIRENA

4 Deificada

SACRALIZADA

5 Prefijo que significa "igual"

ISO

6 Cantar una melodía

ENTONAR

7 Profesionales de la prensa

PERIODISTAS

8 ___ el Terrible: zar de Rusia en el siglo XVI

IVÁN

9 Puede ser de cambios o de ahorros

CAJA

10 Dios griego de la guerra

ARES

16 Toman

BEBEN

18 Aplicar un producto de limpieza

JABONAR

20 Pacífico o Atlántico

OCÉANO

22 04, en fechas

ABRIL

23 Vecino de Libia

CHAD

24 Prefijo con "suficiente" o "control"

AUTO

25 Atar los fardos con cintas

LIAR

27 Criatura de la Tierra Media

ORCO

29 Destino para tratamientos de belleza

SPA

