Las respuestas al crucigrama del lunes 22 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Relativa a la poesía heroica”
El crucigrama de este lunes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Transfiero la propiedad", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Grasa sólida de color blanquecino". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Ganador del Balón de Oro en 2023
MESSI
6 Relativa a la poesía heroica
ÉPICA
11 Seudónimo
ALIAS
12 Caer copos del cielo
NEVAR
13 Difícil de convencer
TERCO
14 Indumentaria propia de un país
TRAJE
15 Game ___: fin del juego
OVER
16 Gorras redondas y chatas
BOINAS
17 Transfiero la propiedad
ENAJENO
19 Venerado, adorado
ALABADO
21 Península formada por España y Portugal
IBÉRICA
23 Prenda interior masculina
CALZÓN
26 Grasa sólida de color blanquecino
SEBO
28 Se retiraban rápidamente
HUÍAN
29 Ringo ___: el baterista de los Beatles
STARR
30 Unida con nudos
ATADA
31 ___! At the Disco, banda de rock
PANIC
32 Tostar ligeramente
DORAR
33 Devastó por completo
ASOLÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ el tiempo: se ocupó con una distracción
MATÓ
2 Levanté, icé
ELEVÉ
3 Ninfa marina que extraviaba a los navegantes
SIRENA
4 Deificada
SACRALIZADA
5 Prefijo que significa "igual"
ISO
6 Cantar una melodía
ENTONAR
7 Profesionales de la prensa
PERIODISTAS
8 ___ el Terrible: zar de Rusia en el siglo XVI
IVÁN
9 Puede ser de cambios o de ahorros
CAJA
10 Dios griego de la guerra
ARES
16 Toman
BEBEN
18 Aplicar un producto de limpieza
JABONAR
20 Pacífico o Atlántico
OCÉANO
22 04, en fechas
ABRIL
23 Vecino de Libia
CHAD
24 Prefijo con "suficiente" o "control"
AUTO
25 Atar los fardos con cintas
LIAR
27 Criatura de la Tierra Media
ORCO
29 Destino para tratamientos de belleza
SPA
