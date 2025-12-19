Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 19 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “"Tú" en Argentina”
El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "___ digitales: trabajadores sin oficina fija", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Purificó". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Establecimiento hotelero
MOTEL
6 ___ digitales: trabajadores sin oficina fija
NÓMADAS
8 Hacer apto, capacitar
HABILITAR
10 Piel
CUTIS
11 Los pelicanos los tienen largos y gruesos
PICOS
13 Imita, copia
EMULA
14 Estadio de la vida de la mariposa
ORUGA
15 Donar, regalar
DAR
16 ___ Brown, escribió "El código Da Vinci"
DAN
17 ___ blanca: tipo de estrella
ENANA
20 Formé una idea
OPINÉ
22 Bucles capilares
RULOS
23 De un color similar al de la tierra
PARDO
24 Fusión de la realidad física con la virtualidad digital
METAVERSO
26 Hice una degustación
SABOREÉ
27 Las cucharadas que no son colmadas
RASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Exxon ___, compañía petrolera de EE. UU.
MOBIL
2 Descuidada
OMISA
3 ___ vez: quizá
TAL
4 Rey que mató a su padre y desposó a su madre
EDIPO
5 Pulsar (el corazón)
LATIR
6 Que no han sido creados por el hombre
NATURALES
7 Agitarse repetidamente
SACUDIRSE
8 Errare ___ est
HUMANUM
9 Pidiendo con mucha humildad
ROGANDO
10 Transferir una cosa a otro
CEDER
12 Purificó
SANEÓ
18 Darse cuenta de algo
NOTAR
19 Cocinaba con fuego directo
ASABA
20 Obra como "La bohème"
ÓPERA
21 Como los números 10, 100 y 1000
PARES
25 "Tú" en Argentina
VOS
