Las respuestas al crucigrama del viernes 19 de diciembre

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "___ digitales: trabajadores sin oficina fija", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Purificó". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Establecimiento hotelero

MOTEL

6 ___ digitales: trabajadores sin oficina fija

NÓMADAS

8 Hacer apto, capacitar

HABILITAR

10 Piel

CUTIS

11 Los pelicanos los tienen largos y gruesos

PICOS

13 Imita, copia

EMULA

14 Estadio de la vida de la mariposa

ORUGA

15 Donar, regalar

DAR

16 ___ Brown, escribió "El código Da Vinci"

DAN

17 ___ blanca: tipo de estrella

ENANA

20 Formé una idea

OPINÉ

22 Bucles capilares

RULOS

23 De un color similar al de la tierra

PARDO

24 Fusión de la realidad física con la virtualidad digital

METAVERSO

26 Hice una degustación

SABOREÉ

27 Las cucharadas que no son colmadas

RASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Exxon ___, compañía petrolera de EE. UU.

MOBIL

2 Descuidada

OMISA

3 ___ vez: quizá

TAL

4 Rey que mató a su padre y desposó a su madre

EDIPO

5 Pulsar (el corazón)

LATIR

6 Que no han sido creados por el hombre

NATURALES

7 Agitarse repetidamente

SACUDIRSE

8 Errare ___ est

HUMANUM

9 Pidiendo con mucha humildad

ROGANDO

10 Transferir una cosa a otro

CEDER

12 Purificó

SANEÓ

18 Darse cuenta de algo

NOTAR

19 Cocinaba con fuego directo

ASABA

20 Obra como "La bohème"

ÓPERA

21 Como los números 10, 100 y 1000

PARES

25 "Tú" en Argentina

VOS

