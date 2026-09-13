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Las respuestas al crucigrama del domingo 13 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Fantástica”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "___ de aterrizaje: dispositivo del avión", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Leona de "El rey león"". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Dejar entrever por una abertura
ASOMAR
7 Marca de notebooks
ACER
11 Resistiese al paso del tiempo
DURASE
12 Cuestionó la veracidad
DUDÓ
13 En gran cantidad (2 palabras)
A MARES
14 Trozo pequeño y suave de pan
MIGA
15 Leona de "El rey león"
NALA
16 Organización de las Naciones ___: ONU
UNIDAS
18 Inocular un agente inmunizante
VACUNAR
20 Separar en partes
DIVIDIR
21 Poncio ___, procurador romano
PILATOS
22 Marca del pie al caminar
HUELLA
23 ___ de aterrizaje: dispositivo del avión
TREN
27 Uno diferente
OTRO
28 De brillo amarillento (fem.)
DORADA
30 Accidentes costeros
RÍAS
31 Mantengas a distancia
ALEJES
32 ___ Kournikova, extenista
ANNA
33 Curará una enfermedad
SANARÁ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Padre de Abel, según la Biblia
ADÁN
2 Resultado de una adición
SUMA
3 Dicho de palabra
ORAL
4 Fantástica
MARAVILLOSA
5 Me ___: pasé mucho calor
ASÉ
6 Que volvieron a la vida (fem.)
RESUCITADAS
7 Controlen la gestión
ADMINISTREN
8 Proteger
CUIDAR
9 ___ Allan Poe, escribió "El cuervo"
EDGAR
10 Desgastes con los dientes
ROAS
17 Punto donde se unen dos cuerdas
NUDO
19 Garantía de pago
AVAL
20 Donaran
DIERAN
21 Vladímir ___, líder ruso que trabajó en la KGB
PUTIN
22 A cien por ___: muy rápido
HORA
24 Soberano de la India
RAJA
25 ___ Militão, futbolista que debutó en Real Madrid el 2019
ÉDER
26 Organización que lideró el Programa Artemis
NASA
29 Agitación del agua del mar
OLA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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