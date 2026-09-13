Las respuestas al crucigrama del domingo 13 de septiembre

El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "___ de aterrizaje: dispositivo del avión", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Leona de "El rey león"". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Dejar entrever por una abertura

ASOMAR

7 Marca de notebooks

ACER

11 Resistiese al paso del tiempo

DURASE

12 Cuestionó la veracidad

DUDÓ

13 En gran cantidad (2 palabras)

A MARES

14 Trozo pequeño y suave de pan

MIGA

15 Leona de "El rey león"

NALA

16 Organización de las Naciones ___: ONU

UNIDAS

18 Inocular un agente inmunizante

VACUNAR

20 Separar en partes

DIVIDIR

21 Poncio ___, procurador romano

PILATOS

22 Marca del pie al caminar

HUELLA

23 ___ de aterrizaje: dispositivo del avión

TREN

27 Uno diferente

OTRO

28 De brillo amarillento (fem.)

DORADA

30 Accidentes costeros

RÍAS

31 Mantengas a distancia

ALEJES

32 ___ Kournikova, extenista

ANNA

33 Curará una enfermedad

SANARÁ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Padre de Abel, según la Biblia

ADÁN

2 Resultado de una adición

SUMA

3 Dicho de palabra

ORAL

4 Fantástica

MARAVILLOSA

5 Me ___: pasé mucho calor

ASÉ

6 Que volvieron a la vida (fem.)

RESUCITADAS

7 Controlen la gestión

ADMINISTREN

8 Proteger

CUIDAR

9 ___ Allan Poe, escribió "El cuervo"

EDGAR

10 Desgastes con los dientes

ROAS

17 Punto donde se unen dos cuerdas

NUDO

19 Garantía de pago

AVAL

20 Donaran

DIERAN

21 Vladímir ___, líder ruso que trabajó en la KGB

PUTIN

22 A cien por ___: muy rápido

HORA

24 Soberano de la India

RAJA

25 ___ Militão, futbolista que debutó en Real Madrid el 2019

ÉDER

26 Organización que lideró el Programa Artemis

NASA

29 Agitación del agua del mar

OLA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.