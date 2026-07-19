Las respuestas al crucigrama del domingo 19 de julio

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Concedas.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Mixturadas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sin embargo.

PERO

5 Encubren.

TAPAN

10 Placentera, deleitable.

AMENA

12 Toma posesión de una zona

OCUPA

13 Semejante, parecido.

SÍMIL

14 Educado, instruido.

CULTO

15 Adosar, adjuntar.

ANEXAR

17 Escuchabas, percibías sonidos.

OÍAS

18 Concedas.

DES

19 Presas, convictas.

REAS

21 Mixturadas.

AMALGAMADAS

26 Planta acuática con flores blancas azuladas.

LOTO

27 Nombre de letra.

ERE

28 Número de bits en un byte.

OCHO

31 Manifestar admiración.

ALABAR

33 Conduzca algo de un lugar a otro.

LLEVÉ

35 Doy auxilio.

AYUDO

36 ___ Cyrus, cantante de 'Angels Like You'.

MILEY

37 Partidos, quebrados.

ROTOS

38 Intervenga en cirugía.

OPERÉ

39 Materia gris que alberga pensamientos.

SESO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Dar ___: tolerar.

PASADA

2 Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III.

EMINEM

3 Envío, expedición.

REMESA

4 Mineral empleado en joyería.

ÓNIX

5 Trastorno caracterizado por las conductas repetitivas.

TOC

6 Abundante en H2o.

ACUOSA

7 Lustré.

PULÍ

8 Preparada para hacer la tarea.

APTA

9 Antiguas embarcaciones grandes.

NAOS

11 Hago más extenso.

ALARGÓ

16 Soga para atar caballerías una tras otra.

REATA

20 Sacar filo o punta a un objeto en la muela.

AMOLAR

22 Caer agua de las nubes.

LLOVER

23 Estrené.

DEBUTÉ

24 Implementos agrícolas.

ARADOS

25 Perteneciente o relativo al suero.

SEROSO

28 'No le pidas peras al ___'.

OLMO

29 Barrita de metal utilizada para sujetar papeles.

CLIP

30 Congelé.

HELÉ

32 Encargados de criar y educar a los niños.

AYOS

34 Ojo en Ohio.

EYE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.