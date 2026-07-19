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Las respuestas al crucigrama del domingo 19 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mineral empleado en joyería.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Concedas.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Mixturadas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sin embargo.
PERO
5 Encubren.
TAPAN
10 Placentera, deleitable.
AMENA
12 Toma posesión de una zona
OCUPA
13 Semejante, parecido.
SÍMIL
14 Educado, instruido.
CULTO
15 Adosar, adjuntar.
ANEXAR
17 Escuchabas, percibías sonidos.
OÍAS
18 Concedas.
DES
19 Presas, convictas.
REAS
21 Mixturadas.
AMALGAMADAS
26 Planta acuática con flores blancas azuladas.
LOTO
27 Nombre de letra.
ERE
28 Número de bits en un byte.
OCHO
31 Manifestar admiración.
ALABAR
33 Conduzca algo de un lugar a otro.
LLEVÉ
35 Doy auxilio.
AYUDO
36 ___ Cyrus, cantante de 'Angels Like You'.
MILEY
37 Partidos, quebrados.
ROTOS
38 Intervenga en cirugía.
OPERÉ
39 Materia gris que alberga pensamientos.
SESO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Dar ___: tolerar.
PASADA
2 Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III.
EMINEM
3 Envío, expedición.
REMESA
4 Mineral empleado en joyería.
ÓNIX
5 Trastorno caracterizado por las conductas repetitivas.
TOC
6 Abundante en H2o.
ACUOSA
7 Lustré.
PULÍ
8 Preparada para hacer la tarea.
APTA
9 Antiguas embarcaciones grandes.
NAOS
11 Hago más extenso.
ALARGÓ
16 Soga para atar caballerías una tras otra.
REATA
20 Sacar filo o punta a un objeto en la muela.
AMOLAR
22 Caer agua de las nubes.
LLOVER
23 Estrené.
DEBUTÉ
24 Implementos agrícolas.
ARADOS
25 Perteneciente o relativo al suero.
SEROSO
28 'No le pidas peras al ___'.
OLMO
29 Barrita de metal utilizada para sujetar papeles.
CLIP
30 Congelé.
HELÉ
32 Encargados de criar y educar a los niños.
AYOS
34 Ojo en Ohio.
EYE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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