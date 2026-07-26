Las respuestas al crucigrama del domingo 26 de julio

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Condimento asiático.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Utilicé completamente un recurso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Filete de carne de vacuno.

BISTEC

7 Desgastes con los dientes.

ROAS

11 Rendir culto a un dios.

ADORAR

12 ___ James, cantante de 'At Last'.

ETTA

13 Me ___: hice mención.

REFERÍ

14 ___ danés: raza de Scooby-Doo.

GRAN

15 Primogénito de Adán y Eva.

CAÍN

16 Abonaba, satisfacía una deuda.

PAGABA

18 Agitación del agua del mar.

OLA

19 Hacer retroceder las agujas del reloj.

ATRASAR

20 Utilicé completamente un recurso.

AGOTÉ

21 Vuelve a manifestarse.

RESURGE

24 Punta ___ Este, centro turístico de Uruguay.

DEL

27 Intervenir en el quirófano.

OPERAR

28 Condimento asiático.

MISO

29 'Salió el ___ por la culata'.

TIRO

30 Socorrí, ayudé.

ASISTÍ

32 Marca de notebooks.

ACER

33 Armar las piezas de un aparato.

MONTAR

34 __ de los vientos, símbolo náutico.

ROSA

35 Causa locura.

ALIENA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Vehículo como el atunero o el ballenero.

BARCO

2 Modelo de perfección.

IDEAL

3 ___ Vergara, actriz colombiana.

SOFÍA

4 ___ de aterrizaje: dispositivo del avión.

TREN

5 Oreja en inglés.

EAR

6 Documento escrito en clave.

CRIPTOGRAMA

7 Ritmo rastafari.

REGGAE

8 Diferentes a las que se mencionaron.

OTRAS

9 Anudaba con una cuerda.

ATABA

10 Restituir la salud.

SANAR

17 Expresión creativa.

ARTE

19 Ciudad donde se encuentra el Taj Mahal.

AGRA

20 Claridad que precede la salida del sol.

AURORA

21 Dar vueltas.

ROTAR

22 Poema como 'La Ilíada'.

ÉPICO

23 Individuos, criaturas.

SERES

24 Entregaste, donaste.

DISTE

25 Se encuentran en un lugar.

ESTÁN

26 Río más largo de Francia.

LOIRA

28 Prefijo que puede preceder las palabras 'falda' y 'golf'.

MINI

31 Quinta nota de la escala musical.

SOL

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.