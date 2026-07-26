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Las respuestas al crucigrama del domingo 26 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Agitación del agua del mar.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Condimento asiático.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Utilicé completamente un recurso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Filete de carne de vacuno.
BISTEC
7 Desgastes con los dientes.
ROAS
11 Rendir culto a un dios.
ADORAR
12 ___ James, cantante de 'At Last'.
ETTA
13 Me ___: hice mención.
REFERÍ
14 ___ danés: raza de Scooby-Doo.
GRAN
15 Primogénito de Adán y Eva.
CAÍN
16 Abonaba, satisfacía una deuda.
PAGABA
18 Agitación del agua del mar.
OLA
19 Hacer retroceder las agujas del reloj.
ATRASAR
20 Utilicé completamente un recurso.
AGOTÉ
21 Vuelve a manifestarse.
RESURGE
24 Punta ___ Este, centro turístico de Uruguay.
DEL
27 Intervenir en el quirófano.
OPERAR
28 Condimento asiático.
MISO
29 'Salió el ___ por la culata'.
TIRO
30 Socorrí, ayudé.
ASISTÍ
32 Marca de notebooks.
ACER
33 Armar las piezas de un aparato.
MONTAR
34 __ de los vientos, símbolo náutico.
ROSA
35 Causa locura.
ALIENA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Vehículo como el atunero o el ballenero.
BARCO
2 Modelo de perfección.
IDEAL
3 ___ Vergara, actriz colombiana.
SOFÍA
4 ___ de aterrizaje: dispositivo del avión.
TREN
5 Oreja en inglés.
EAR
6 Documento escrito en clave.
CRIPTOGRAMA
7 Ritmo rastafari.
REGGAE
8 Diferentes a las que se mencionaron.
OTRAS
9 Anudaba con una cuerda.
ATABA
10 Restituir la salud.
SANAR
17 Expresión creativa.
ARTE
19 Ciudad donde se encuentra el Taj Mahal.
AGRA
20 Claridad que precede la salida del sol.
AURORA
21 Dar vueltas.
ROTAR
22 Poema como 'La Ilíada'.
ÉPICO
23 Individuos, criaturas.
SERES
24 Entregaste, donaste.
DISTE
25 Se encuentran en un lugar.
ESTÁN
26 Río más largo de Francia.
LOIRA
28 Prefijo que puede preceder las palabras 'falda' y 'golf'.
MINI
31 Quinta nota de la escala musical.
SOL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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