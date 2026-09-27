Las respuestas al crucigrama del domingo 27 de septiembre

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Gorra de una sola pieza.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Quitó el cerrojo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Correo electrónico (voz i.).

E-MAIL

6 Congelé.

HELÉ

10 Zinc + ___ = latón.

COBRE

11 Unir con hilo y aguja.

COSER

12 Productor de verduras.

HORTICULTOR

14 Lago de América del Norte.

ERIE

15 Instrumento de viento provisto de un teclado.

ÓRGANO

16 Alias de Thomas Anderson en Matrix.

NEO

17 Poner en un recipiente apropiado.

ENVASAR

18 __ de la Renta, diseñador de moda.

OSCAR

19 Separes del resto.

APARTES

22 Prefijo latino: 'bajo'.

SUB

25 Belleza o hermosura.

BELDAD

26 Detención, interrupción.

CESÉ

27 Bien definidas.

ESPECÍFICAS

29 Gorra de una sola pieza.

BOINA

30 Anudaba para asegurar.

ATABA

31 Limpie con cuidado.

ASEE

32 Infantes femeninas.

NENAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Expulsen de un lugar.

ECHEN

2 Demi __, actriz de 'Propuesta indecente'.

MOORE

3 Quitó el cerrojo.

ABRIÓ

4 Marcharte.

IRTE

5 Comprendí lo escrito.

LEÍ

6 Estar ocioso.

HOLGAR

7 'Padre nuestro, que ___ en el cielo...'

ESTÁS

8 Mujer audaz y valiente.

LEONA

9 Concepto equivocado.

ERROR

11 Arqueadas.

CURVAS

13 Di, entregué.

CONCEDÍ

17 Vara contra vampiros.

ESTACA

18 Clasifique según un criterio.

ORDENÉ

19 Adís ___: capital de Etiopía.

ABEBA

20 Circulan en Argentina.

PESOS

21 Junto a algo (2 palabras).

AL PIE

22 Quitan la humedad.

SECAN

23 Empleaba, utilizaba.

USABA

24 Repartes ósculos.

BESAS

26 Alegue, invoque.

CITÉ

28 Entusiasta de un artista.

FAN

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.