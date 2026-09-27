Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del domingo 27 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “'Padre nuestro, que ___ en el cielo...'”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Gorra de una sola pieza.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Quitó el cerrojo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Correo electrónico (voz i.).
6 Congelé.
HELÉ
10 Zinc + ___ = latón.
COBRE
11 Unir con hilo y aguja.
COSER
12 Productor de verduras.
HORTICULTOR
14 Lago de América del Norte.
ERIE
15 Instrumento de viento provisto de un teclado.
ÓRGANO
16 Alias de Thomas Anderson en Matrix.
NEO
17 Poner en un recipiente apropiado.
ENVASAR
18 __ de la Renta, diseñador de moda.
OSCAR
19 Separes del resto.
APARTES
22 Prefijo latino: 'bajo'.
SUB
25 Belleza o hermosura.
BELDAD
26 Detención, interrupción.
CESÉ
27 Bien definidas.
ESPECÍFICAS
29 Gorra de una sola pieza.
BOINA
30 Anudaba para asegurar.
ATABA
31 Limpie con cuidado.
ASEE
32 Infantes femeninas.
NENAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Expulsen de un lugar.
ECHEN
2 Demi __, actriz de 'Propuesta indecente'.
MOORE
3 Quitó el cerrojo.
ABRIÓ
4 Marcharte.
IRTE
5 Comprendí lo escrito.
LEÍ
6 Estar ocioso.
HOLGAR
7 'Padre nuestro, que ___ en el cielo...'
ESTÁS
8 Mujer audaz y valiente.
LEONA
9 Concepto equivocado.
ERROR
11 Arqueadas.
CURVAS
13 Di, entregué.
CONCEDÍ
17 Vara contra vampiros.
ESTACA
18 Clasifique según un criterio.
ORDENÉ
19 Adís ___: capital de Etiopía.
ABEBA
20 Circulan en Argentina.
PESOS
21 Junto a algo (2 palabras).
AL PIE
22 Quitan la humedad.
SECAN
23 Empleaba, utilizaba.
USABA
24 Repartes ósculos.
BESAS
26 Alegue, invoque.
CITÉ
28 Entusiasta de un artista.
FAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
A cuánto abre el dólar el lunes 28 de septiembre
- 2
Gabriel Rolón: “Podemos alcanzar la faltacidad, la mezcla de falta y felicidad, que es una felicidad en falta”
- 3
Así sintieron los vecinos de Ezeiza las explosiones en el motor de un avión de Aerolíneas Argentinas que debió regresar a pista
- 4
Pilar Sordo, psicóloga, sobre la estabilidad emocional: “El diálogo interno es una herramienta brutal de autoconocimiento y autocuidado”